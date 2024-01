Die Unterkunft an der Buschkampstraße in Herne. Hier schlafen auch viele Obdachlose (Archivfoto).

Mordkommission Messerstich in Flüchtlingsheim: Syrer (25) in Lebensgefahr

Herne Nach Messerstichen schwebt ein 25-Jähriger in Herne in Lebensgefahr. Eine Mordkommission ermittelt im Flüchtlingsheim. Was war das Motiv?

Ein 25-Jähriger ist in Herne durch Messerstiche lebensgefährlich verletzt worden. Laut Polizei und Staatsanwaltschaft soll der Syrer am frühen Freitagmorgen in der Flüchtlingsunterkunft an der Buschkampstraße in Holsterhausen von einem Mitbewohner angegriffen worden sein. Eine Mordkommission ermittelt.

Der Vorfall ereignete sich laut Polizei am Freitag, 19. Januar, gegen 2.40 Uhr in der Unterkunft, die auch von Obdachlosen genutzt wird. Nach ersten Ermittlungen sei es zwischen den beiden syrischen Staatsangehörigen zu einem Streit gekommen, erklärt Polizeisprecher Jens Artschwager. „Im weiteren Verlauf griff der 26-Jährige den 25-Jährigen mit einem Messer an und fügte ihm mehrere Stichverletzungen zu.“

25-Jähriger schwebt in Lebensgefahr – mutmaßlicher Täter vor dem Haftrichter

Der lebensgefährlich verletzte 25-Jährige sei in eine Klinik gebracht worden. Dort werde er intensivmedizinisch behandelt. Eine Prognose zum Zustand des Mannes wollen die Behörden aktuell nicht abgeben. Er war den Umständen entsprechend selbst nicht vernehmungsfähig.

Die Auseinandersetzung zwischen den Flüchtlingen soll nicht völlig unvermittelt passiert sein, in dem Ausmaß dann aber doch überraschend. Die Polizei geht aus WAZ-Nachfrage von einer Vorgeschichte aus. Der lebensgefährlich Verletzte soll selbst nicht bewaffnet gewesen sein. Es soll auch keine wilde Keilerei in der Nacht gegeben haben. „Der Messerangriff ist nach dem aktuellen Stand wohl relativ unvermittelt gekommen“, sagt Sprecher Jens Artschwager auf Nachfrage.

Der 26-jährige mutmaßliche Täter soll sich bislang noch nicht zu den Vorwürfen eingelassen haben. „Da sind wir mit den Ermittlungen noch ganz am Anfang“, sagt Jens Artschwager. Dennoch tappe man nicht völlig im Dunkeln. Die Auseinandersetzung sei wohl von mehreren Mitbewohnern beobachtet worden. „Es gibt einige Zeugen, die das gesehen haben.“

Der 26-Jährige sei durch Einsatzkräfte der Polizei kurz nach dem Vorfall in der Nähe festgenommen worden. „Er wird zeitnah einem Haftrichter vorgeführt“, teilt Artschwager mit. Eine Mordkommission unter Sachleitung von Staatsanwalt Danyal Maibaum habe noch in Nacht ihre Arbeit aufgenommen. Die Ermittlungen dauern an.

