„Meine Ernte“: Herner können eigenen Gemüsegarten mieten

Herne. 2024 entsteht in Herne ein Mietgarten. Auf bis zu 45 Parzellen kann dann eigenes Gemüse angebaut werden. Wo der Garten entstehen soll.

Die Nachfrage nach Mietgärten ist weiterhin hoch. Aus diesem Grund eröffnet das Unternehmen „Meine Ernte“ 2024 eine neue Gartenfläche mit Rundum-Service im Nordosten von Herne. Ab nächstem Jahr können die Herner Gärtnerinnen und Gärtner Gemüse aussäen, pflegen und ernten, heißt es in einer Mitteilung.

„Wir freuen uns, dass wir mit der Wewole-Stiftung einen professionellen Partner gefunden haben und im kommenden Jahr die Mietgärten gemeinsam anbieten werden“, so Natalie Kirchbaumer, Geschäftsführerin bei „Meine Ernte“. Auf circa 22 Hektar landwirtschaftlicher Fläche würden unter anderem Getreide, Kartoffeln, Gemüse und Obst angebaut, so das Unternehmen. Zudem sorgten 800 Legehennen in Bodenhaltung täglich für frische Eier. Die Gemüsejungpflanzen für die Mietgärten würden in der Gartensaison 2024 aus der eigenen Anzucht der Gärtnerei kommen. Je nach Gartengröße könne ab nächstem Frühjahr auf bis zu 45 Parzellen das vorgepflanzte Gemüse gepflegt und geerntet werden.

Stadtnah mit frischem Obst und Gemüse versorgen

Die neuen Gemüsegärten liegen südlich des Rhein-Herne-Kanals und des Kleingartenvereins Herne-Nord. „Unsere Mietgärten sind nicht nur eine großartige Möglichkeit, frisches Gemüse anzubauen, sondern auch ein Ort, an dem die Menschen in der Natur abschalten, Kontakte zu anderen Gärtnerinnen und Gärtner knüpfen und mehr über ökologischen Anbau und Nachhaltigkeit erfahren“, so Kirchbaumer. „Wir freuen uns darauf, unsere Leidenschaft für das Gärtnern und gesundes Essen mit den Menschen in Herne zu teilen.“

Mit den Gemüsegärten zum Mieten könne sich jeder stadtnah mit frischem und saisonalem Gemüse selbst versorgen. In der schnelllebigen Zeit sei der eigene Garten ein besonderes Naturerlebnis. Viele „Meine Ernte“-Gärtnerinnen und Gärtner berichteten über die positive, erdende und entschleunigende Wirkung des Gärtnerns, heißt es in der Mitteilung weiter. Der Rundum-Service verhelfe auch Gärtnerinnen und Gärtner ohne Vorkenntnissen zu Ernteerfolgen.

Das ist laut „Meine Ernte“ alles inklusive:

Durch den landwirtschaftlichen Partner Wewole professionell vorbereiteter Gemüsegarten mit über 20 verschiedenen Gemüsesorten bepflanzt und besät.

Gartengeräte und Gießwasser vor Ort.

Unterstützung vor, während und nach der Saison.

Frisches Gemüse ernten von Frühjahr (April/Mai) bis Herbst (Oktober/November).

Zur Auswahl stehen der „Kleine Mietgarten“, der 45 Quadratmeter groß ist und 259 Euro in der Saison kostet. Ambitionierten Gemüse-Gemeinschaften und Familien mit mehreren Mitgliedern können sich im Familiengarten über 90 Quadratmeter Größe ausleben (479 Euro/Saison).

Auf Grund des großen Andrangs der letzten Jahre ist eine rechtzeitige Buchung des Gartens über den Onlineshop empfohlen: https://www.meine-ernte.de/shop/gemuesegarten-mieten-in-herne/.

