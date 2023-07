„Meilenstein“: Mobilstation mit 5G+ in Herne aufgebaut

Herne. Das schnelle Internet wird in Herne ausgebaut: Nun wurde eine Station mit 5G+ in Betrieb genommen. Vodafone spricht von einem „Meilenstein“.

Vodafone spricht von einem „Meilenstein im Infrastruktur-Projekt 5G für die Stadt Herne“. Der Mobilfunkdienstleister hat in Wanne-Eickel auf der Hauptstraße eine Mobilfunkstation mit der neuen Technologie 5G+ in Betrieb genommen, teilt das Unternehmen mit. Mit der Eröffnung dieser „mobilen Datenautobahn“ habe Vodafone zugleich die nächste Ausbaustufe für sein Mobilfunknetz in Herne gestartet.

Bis Mitte 2024 werde das Unternehmen insgesamt sieben weitere Mobilfunk-Bauprojekte in Herne realisieren, um Funklöcher zu schließen, das bestehende Netz zu verstärken und darüber hinaus das 5G+-Netz in die Stadt zu bringen. Hintergrund der Ausbaumaßnahmen sei eine positive Entwicklung: Der mobile Datenverkehr in Städten wachse rasant, weil die Menschen immer stärker im mobilen Internet surften. Dazu gehörten auch die Nutzung von Videos in HD-Qualität und Live-Streams, etwa beim Fußball. Ziel sei es deshalb, das Mobilfunknetz zu verstärken und bis 2025 möglichst die gesamte Bevölkerung ans 5G-Netz und 5G+-Netz anzubinden. Dabei wolle Vodafone zunächst die bereits vorhandene Mobilfunk-Infrastruktur weitgehend mitnutzen und Antennen für 5G und 5G+, wo immer möglich, an den bestehenden 36 Mobilfunk-Standorten in Herne in Betrieb nehmen.

Die bereits aufgebauten Mobilfunkstationen würden also nach und nach aufgewertet, indem dort zusätzlich 5G- und 5G+-Technologie installiert werde – zum Beispiel an Masten, Aussichtstürmen, Kirchtürmen sowie auf den Dächern von Rathäusern, Bürogebäuden und Wohnhäusern. Dies geschehe Station für Station im Laufe der nächsten Jahre.

5G und 5G+ erlaubt viel schnelleres Surfen im mobilen Internet. Foto: Lars Heidrich / Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

Aktuell seien 20 Standorte in Herne mit 5G-Technologie ausgestattet, die ersten elf Standorte besäßen zudem 5G+. Bis Mitte 2024 sollen nun weitere vier 5G-Bauprojekte in der Stadt realisiert werden, darunter eine neue 5G-Station. Konkret werde Vodafone in den nächsten Monaten einen bestehenden Standort zur 5G-Station aufwerten, indem dort erstmals 5G-Technologie installiert wird. Darüber hinaus sollen zwei vorhandene Breitband-Stationen zusätzliche Antennen bekommen.

5G ist eine mobile Breitband-Technologie, die ähnlich wie die bestehende Mobilfunk-Generation LTE (=4G) funktioniere – allerdings mit noch höherer Geschwindigkeit bei der Datenübertragung. Die Kunden könnten also im Internet surfen und mobile Breitband-Datendienste nutzen. Mit 5G+ kämen die Menschen „perspektivisch in der Echtzeit an“.

Parallel zum Aufbau des 5G-Netzes und 5G+-Netzes baue Vodafone auch sein bestehendes Mobilfunknetz in Herne weiter aus. Aktuell seien 99,9 Prozent der Bevölkerung an das Vodafone-Mobilfunknetz angeschlossen und könnten das mobile Breitbandnetz LTE nutzen. Bis Mitte 2024 will Vodafone nicht nur besagtes 5G-Netz weiter ausbauen, sondern auch drei Bauprojekte im Mobilfunk-Bestandsnetz umsetzen, um Funklöcher zu schließen sowie die Breitband-Kapazitäten und Geschwindigkeiten zu steigern, heißt es weiter.

