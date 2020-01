Mehrere Neueröffnungen

Neben den Renovierungen gab es in der Herner Innenstadt in der jüngeren Vergangenheit auch mehrere Neueröffnungen.

So hat der Sportschuhfilialist JD Sports ein Geschäft eröffnet, ebenso die Kosmetikkette Rituals. In der Behrensstraße ist seit einigen Monaten das Reformhaus Kaubisch vertreten. Dort soll auch das Eiscafé „Emma the Mu“ eröffnen.

Für den Neubau des „Europagartens“ am Europaplatz hat bereits ein Lebensmitteleinzelhändler einen Mietvertrag.