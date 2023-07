Am Mittwochmorgen musste die Feuerwehr zu drei Bränden in Herne ausrücken.

Polizei Mehrere Brände in Herne an einem Morgen – Zeugen gesucht

Herne. In Herne hat es an einem einzigen Morgen gleich drei Mal gebrannt. Wer etwas Verdächtiges gesehen hat, soll sich bitte bei der Polizei melden.

In Herne ist es am frühen Mittwochmorgen, 12. Juli, zu drei kleineren Bränden gekommen. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, soll sich bitte bei der Polizei melden.

Gegen 3.05 Uhr brannte laut Polizei eine mobile Toilette auf dem Gelände einer Kirchengemeinde an der Herzogstraße 27 in Eickel. Im Zeitraum zwischen 4.45 und 5.10 Uhr zündeten bislang unbekannte Täter einen Container auf dem Gelände des Edeka-Marktes an der Eickeler Straße 25 an. An gleicher Stelle brannte gegen 8 Uhr ein E-Roller, so die Polizei.

+++ Nachrichten aus Herne – Lesen Sie auch: +++

Die Feuerwehr löschte die Brände. Das Kriminalkommissariat 35 hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter den Rufnummern 0234 909-8505 oder -4441 (Kriminalwache).

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne / Wanne-Eickel