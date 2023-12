Zuletzt ist die Zahl der Einbrüche gestiegen. In der dunklen Jahreszeit, so die Polizei, fühlten sich Einbrecher am wohlsten.

Herne/Bochum In den vergangenen Tagen hat es mehr Einbrüche gegeben als üblich. Die Polizei rät zur Vorsorge: „Schützen Sie sich und Ihr Eigentum!“

Besinnliche Weihnachten? Von wegen: Über die Feiertage kam es in Herne, Bochum und Witten vermehrt zu Einbrüchen, teilt die Polizei mit. Die Bürgerinnen und Bürger sollen sich besser schützen, rät die Polizei.

Gerade jetzt in der dunklen Jahreszeit fühlten sich Einbrecher am wohlsten. Denn im Schutz der Dunkelheit fielen die Kriminellen beim Auskundschaften ihrer Objekte und Ausführen ihrer Taten weniger auf - die perfekte Tarnung. Insbesondere während der Weihnachtstage, meldet die Polizei, seien viele Menschen unterwegs gewesen und hätten die besinnliche Zeit bei ihren Liebsten genossen. „Die Abwesenheit vieler Wohnungsinhaber nutzten Einbrecher für ihre perfiden Taten - zum Entsetzen ihrer Opfer“, so eine Polizeisprecherin. Sie appelliert an die Bürgerinnen und Bürger: „Schützen Sie sich und Ihr Eigentum!“

Aufgrund der steigenden Einbruchszahlen weist das Kriminalkommissariat Vorbeugung auf die Möglichkeit zur kostenlosen Beratung in den Ausstellungsräumen der Polizei hin. Termine gibt‘s unter 0234 909-4040 oder per E-Mail an einbruchschutz.bochum@polizei.nrw.de.

