„Meeressehnsucht“: Schau in Herne zeigt maritime Kunst

Herne. In Herne öffnet die Ausstellung „Meeressehnsucht“. Sophia Kühn und Petra Stephens zeigen maritime Kunst. Dazu gibt es ein Rahmenprogramm.

„Meeressehnsucht“ heißt eine gemeinsame Ausstellung von Sophia Kühn und Petra Stephens im Schollbrockhaus in Herne-Baukau. Die beiden Künstlerinnen, die schon vor zwei Jahren an selber Stelle ausstellten, zeigen zeitgenössische maritime Kunst. Eröffnet wird die Schau am Samstag, 17. September. Die maritime Kunst sei eine Kunstgattung, die außerordentlich vielfältig sei und ihre Blütezeit im 17. bis ins 19. Jahrhundert hatte, heißt es in einer Ankündigung. Die Gattung verdiene es, näher betrachtet zu werden.

Die Kunst von Sophia Kühn sei ein Prozess – „das Beobachten des Meeres, der Wolken, der Menschen an der Küste“. Dort spüre man die Gefühle extrem. Mal sei es Einsamkeit, mal Traurigkeit, Schwerelosigkeit oder Freude. Gerne sitze sie stundenlang und beobachte das Geschehen: wie die Wolken fliegen, wie das Meer sich verändert, dazu Surfer, spielende Kinder, einsame Menschen. „Die Bilder erzählen Geschichten mit Bewegung, Licht, Farbnuancen und Instinkt“, heißt es. Die lebendigen Farben gäben den Bildern einen Klang von Moderne, sie bewegten sich zwischen Realität und Abstraktion. Beim Malen verarbeite die Künstlerin ihre Gefühle – mal melancholisch, mal depressiv, mal voller Farbe und Leben.

Das Bild „Carefree“ von Sophia Kühn ist Teil der Ausstellung. Foto: Alexa Kuszlik / FUNKE Foto Services

Petra Stephens sei am und mit dem Meer aufgewachsen und habe es so lieben gelernt. Die Küstenlandschaften hätten eine wunderbar beruhigende Wirkung auf sie. Ihre Arbeiten seien Meditationen von Wasser, Wind, Gestein und Atmosphäre an konkreten Orten, die sie besucht habe. Ihr Grafikstudium habe ihren Zeichenstil geformt, der Fineliner spiele deshalb eine große Rolle; erst zweitrangig seien die Aquarellfarben.

Zur Ausstellung gibt es ein Programm: Die Vernissage findet statt am Samstag, 17. September, 16 bis 19 Uhr, mit Livemusik von Dirk Hinterlang. Am Sonntag, 18. September, findet ab 15 Uhr ein Live-Malen mit Petra Stephens statt, am Freitag, 23. September, ab 20 Uhr ein Konzert mit Rawsome Delights, am Samstag, 24. September, ab 15 Uhr Live-Malen mit Sophia Kühn.

Kunstwerke von Petra Stephens: Links „Seekuh“ (2022) und rechts „Costa Blanca“. Foto: Alexa Kuszlik / FUNKE Foto Services

Schollbrockhaus, Karl-Brandt-Weg 1, Öffnungszeiten: 17.9 16-19; 18.9 14-18, 20.-23.9 14-18, 24.-25.9 14-18 Uhr oder nach Vereinbarung: art@sophiakuehn.de. Die Künstlerinnen sind an den meisten Tagen vor Ort, heißt es. Der Eintritt ist kostenlos, Ausnahme ist das Konzert von Rawsome Dilight (VVK 8, AK 12 Euro).

