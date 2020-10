Als ich das Cover von „Brombeerfuchs“ gesehen habe, hat es mich direkt angesprochen. Es verspricht Abenteuer, Geheimnisse und irgendwie etwas Magisches. Als ich daraufhin den Klappentext gelesen habe wusste ich, ich muss dieses Buch lesen und zwar schnell.

Sofort mit Portia angefreundet

In kürzester Zeit habe ich Portia und ihre seltsamen Tanten, bei denen sie in Wales ihre Ferien verbringt, lieb gewonnen. Wales ist eine sagenumwobene Gegend - voller Geschichten und mystischer Wesen. Aber auch ein Ort mit einer entzückenden kleinen Buchhandlung, in der Portia Ben kennenlernt. Als Portia kurz nach ihrer Ankunft im heimischen Wohnzimmer einem scheinbar zahmen Fuchs begegnet, ihre Tanten aber mehr als abweisend auf diesen Fuchs und sein Eindringen reagieren, ahnt Portia schon, dass irgendetwas dahinter stecken muss. Sie sucht nach Hinweisen und begegnet wieder dem Fuchs und anstatt mit Ben auf die verabredete Wandertour zu gehen, folgt sie dem Fuchs, öffnet die Tür zur Anderswelt und das Abenteuer beginnt.

Portia entdeckt all das, was schon das Cover dem Leser verspricht. Mir hat es unglaublichen Spaß gemacht, sie und Ben bei ihrem Abenteuer zu begleiten. Ich habe jede Figur mit ihren Besonderheiten gemocht. Ob nun die „Guten“ oder die „Bösen“. „Brombeerfuchs“ ist ein Buch, das übersprudelt von märchenhaften und wunderbaren Ideen und ich lege es Groß und Klein ans Herz.

Kathrin Tordasi „Brombeerfuchs. Das Geheimnis von Weltende". S. Fischer Verlag, 16 Euro.