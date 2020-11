Max Embers aus Herne schreibt Song über den Weltfrieden

Eigentlich schreibt Max seine Texte auf Englisch und lebt in Los Angeles. Für das Projekt „Songs for world peace“ in Zusammenarbeit mit „Musicians without borders“ und „UN Women“ zum I nternationalen Tag des Friedens hat der gebürtige Wanne-Eickeler erstmals seit zehn Jahren ein komplettes Lied in seiner Muttersprache verfasst. Aktuell ist er auf Heimaturlaub und hat mit der WAZ über seine Arbeit und den neuen Song „Flut“ gesprochen.

„Vor einem guten halben Jahr bin ich angeschrieben worden, ob ich Teil dieses Projektes sein möchte“, erinnert sich Max Brandenburg, dessen Künstlername Max Embers lautet. Das Projekt sei eine Initiative ehemaliger Studenten des „Berklee College of Music“ in Boston, an dem Max ebenfalls studierte. „Es geht darum, dass mehr als 60 internationale Songwriter in ihrer Muttersprache ein Lied über den Weltfrieden schreiben.“ Alle diese Beiträge wurden am 21. September zum UN-Weltfriedenstag auf einem eigenen Youtube-Kanal veröffentlicht.

Max Embers ist als Max Brandenburg in Wanne-Eickel aufgewachsen. Er hat in den USA studiert und lebt heute in L.A.. Foto: Embers

„Flut“ thematisiert die Klimakrise

Es stand dem Künstler frei, worüber er im einzelnen schreibt. „Aus meiner Perspektive spielt die Klimakrise eine wahnsinnig wichtige Rolle für den Weltfrieden“, betont der 27-Jährige. „Wenn sich jetzt nicht etwas ganz extrem ändert, wird diese Krise bereits bestehende Probleme wie Wassermangel, Hunger, Artensterben, Flucht noch verstärken und zu Kriegen führen.“ Deshalb befasst er sich in „Flut“ mit diesen Aspekten. Veröffentlicht wird der Song am 20. November auf allen gängigen Streamingdiensten.

Doch wie kommt ein Wanne-Eickeler dazu in L.A. als Singer/Songwriter zu arbeiten? Angefangen habe alles mit einem Auslandsjahr, das Max während seiner Schulzeit am Eickeler Gymnasium in Amerika machte. „In den USA wird ein großes Augenmerk auf Kreativität und Musik gelegt. Ich fand es beeindruckend, dass es da so viele Musikprojekte gab.“ Zu der Zeit schrieb er schon eigene Songs. Klavier spielt er seitdem er sechs ist. „Ich durfte während meiner Zeit drüben nach der Schule in der Kirche am Flügel spielen. Das war toll.“ In seinem Abijahr gewann er bei „Jugend musiziert“ und fing nach dem Schulabschluss an, eine Uni zu suchen. „Ich habe eine Freundin, die Musik studierte, gefragt, welche Uni in Amerika gut ist.“ Heraus kam das Berklee College of Music.

2013 ging’s zum Studium nach Boston

Das Glück war auf Max‘ Seite, denn die Bewerbungsfrist lief nur noch einige Tage. Er wurde eingeladen und durfte in Freiburg zu einer der „Audition Tours“, die das College weltweit macht, um neue Studenten zu finden. Dort spielte er zwei eigene Lieder, musste sich einem Gespräch stellen. „2013 ging es dann fürs Studium nach Boston, 2016 habe ich meinen Bachelor gemacht und im Jahr darauf bin ich nach L.A. gezogen.“

Dort schreibt er vor allem Songs für andere, zuletzt war er an einem Lied für Kelly Clarkson beteiligt. Er hat an der deutschen Version von „I dare you/Trau dich“ in Kooperation mit „Glasperlenspiel“ mitgeschrieben. „Aktuell konzentriere ich mich aber mehr auf meine eigenen Sachen.“

An Los Angeles liebt der Musiker die Vielfalt: „Es ist ein kultureller Melting Pot. Man findet alles, Menschen, Essen, Musik und Kunst aus aller Welt. Es ist sehr weltoffen und progressiv.“ Kontakt zu seiner Familie, er hat zwei Brüder und zwei Schwestern, hält er über WhatsApp Video und Familiengruppen. „Ich freue mich aber immer, wenn ich mal nach Hause komme.“ Dieses Jahr sei dies aufgrund von Corona nicht einfach gewesen. Max bleibe bis nach Weihnachten bei seiner Familie in Deutschland und ist darüber gerade sehr froh. Die Stimmung in den USA sei vor der Wahl zunehmend angespannt gewesen. „Das Land ist sehr gespalten.“

„Wir Musiker haben eine wichtige Aufgabe“

Songs für andere geschrieben Max Embers hat bereits Songs für Kelly Clarkson und Noah Cyrus geschrieben. 2019 war er Finalist des Songwriter-Wettbewerbs „Songland” , in dem er einen Song für Emmy-, Grammy- und Oscar-Gewinner John Legend schrieb. Der Link https://ffm.to/flut führt ab 20. November direkt zu seinem neuen Song „Flut“. Aktuelles zu seiner Musik gibt es unter www.maxembers.com .

Zuhause kann sich Max entspannt seinem neuen Instrument zuwenden – neben dem Klavier entdeckt er gerade die Gitarre für sich und seinen Soul-Indie-Stil. Musikalische Vorbilder habe er einige. Darunter Frank Ocean oder Coldplay: „Frontmann Chris Martin hat mega viel zu sagen und benutzt seine Kunst, um das Gute zu fördern. Dafür liebe ich Coldplay.“ Auch Max ist der Meinung, dass er sich nicht nur auf sein Leben beschränken kann, sondern dass die Welt Kunst und Musik braucht, um politische und gesellschaftliche Themen zu verarbeiten, zu verstehen. „Dieses Jahr hat mich wirklich wach gemacht und mir ist klar geworden, dass wir als Musiker da eine wichtige Aufgabe haben.“