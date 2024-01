Blaulicht Mauer an Lidl-Markt stürzt ein - Anwohner melden Explosion

Herne Eine mehr als 30 Meter lange Mauer auf dem Parkplatz eines Herner Lidl-Marktes ist eingestürzt. Was die Feuerwehr über den Vorfall berichtet.

Explosion auf dem Gelände des Lidl-Marktes an der Berliner Straße in Wanne, eine große Mauer sei eingestürzt: Gleich mehrere Notrufe dieser Art sind am Freitagnachmittag gegen 15 Uhr bei der Feuerwehr eingegangen.

Ein Löschzug, zufällig gerade in der Nähe, traf kurz darauf an dem Einkaufsmarkt ein. Die Hinweise auf eine Explosion hätten sich nicht bestätigt, jedoch sei der Einsturz einer mehr als 30 Meter langen Mauer auf dem Lidl-Parkplatz festgestellt worden, heißt es. Augenzeugen versicherten den Beamten, dass sich während des Einsturzes keine Menschen im Bereich der Mauer aufgehalten hätten.

Die Feuerwehr sperrte den Bereich weiträumig ab. Einsatzkräfte des mit einem Bagger angerückten THW sicherten benachbarte Gebäude, beseitigten Mauerreste und leuchteten die Einsatzstelle aus. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Einsturzursache aufgenommen.

