Matrix und mehr: Das Weihnachtsprogramm der Herner Filmwelt

Keanu Reeves und Carrie-Anne Moss in „Matrix: Resurrections“ - zu sehen in der Herner Filmwelt auch an Heiligabend.

Herne. Vor der Bescherung kann man in der Herner Filmwelt mit Keanu Reeves in die neue „Matrix“ eintauchen. Was Weihnachten sonst noch zu sehen ist.

Es weihnachtet sehr - auch in der Herner Filmwelt, die an Heiligabend und an beiden Weihnachtsfeiertagen öffnet. Das Programm.

Heiligabend

„Dummerweise kann man niemandem erklären, was die Matrix ist. Du musst sie selbst erleben“, sagt Morpheus (Laurence Fishburne) im ersten Teil des SciFi-Blockbusters zu Neo (Keanu Reeves). Das kann man sogar am heiligen Abend ab 15.30 Uhr in der Herner Filmwelt tun, um dann nach den 148 Minuten „Matrix: Resurrections“ übergangslos zur Bescherung zu schreiten. Laurence Fishburne spielt in diesem vierten Teil der Matrix-Reihe allerdings nicht mehr mit. Das Lichtspielhaus am Berliner Platz 7-9 öffnet am 24. Dezember bereits um 10.30 Uhr mit diversen aktuellen Familienfilmen wie „Encanto“ und „Lauras Stern“. Im Mittelpunkt steht allerdings „Spider-Man: No Way Home“, der in drei Sälen gezeigt wird.

Die Weihnachtsfeiertage

Am Samstag, dem ersten Feiertag, beginnen die ersten Vorstellungen in der Filmwelt um 14.30 Uhr. Am 2. Weihnachtsfeiertag geht es bereits um 12.30 Uhr los.

Top 3

Die Top 3 „Weihnachtsmänner im Film“: Jimmy „Popeye“ Doyle (Gene Hackman) als ermittelnder Weihnachtsmann in „French Connection“ (1971), der entführte Santa Clause in Tim Burtons „Nightmare Before Christmas“ (1993), 3. Billy Bob Thornton als Kaufhaus-Weihnachtsmann in „Bad Santa“ (2016).

Der Auswärtsweihnachtstipp

Denzel Washington in Joel Coens Verfilmung von „Macbeth“. Foto: Verleih

Denzel Washington und Frances McDormand spielen in Joel Coens neuer Leinwand-Fassung von Shakespeares Tragödie „Macbeth“ den Lord und die Lady. Der Schwarz-Weiß-Film läuft im Original mit deutschen Untertiteln unter anderem im Casablanca im Bochumer Bermuda-Dreieck.

