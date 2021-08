Unbekannte Täter haben an einer Herner Grundschule Scheiben eingeschlagen.

Polizei Massive Schäden nach Einbruch in Herner Grundschule

Herne. In einer Herner Grundschule sind Scheiben eingeschlagen und Klassenräume beschädigt worden. Die Polizei sucht jetzt Zeugen.

Nach einem Einbruch mit erheblichem Sachschaden in eine Herner Grundschule am vergangenen Wochenende sucht die Polizei dringend nach Zeugen. Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei haben sich noch unbekannte Kriminelle gewaltsam Zugang zum Gebäude der Josefschule an der Stöckstraße 113 verschafft.

In der Zeit zwischen Freitag, 30. Juli, und Montag, 2. August, beschädigten die Täter massiv mehrere Schul- und Klassenräume. Unter anderem versuchten sie laut Polizei, Scheiben einzuschlagen, verschmierten Wände mit Farbe und zerstörten Schuleigentum auf mehreren Etagen. Auch eine Tür an der nahe gelegenen Turn- und Sporthalle wurde massiv beschädigt.

Polizei bittet um Zeugenhinweise

Unbekannte haben Wände in einer Herner Grundschule mit Farbe beschmiert. Foto: Polizei

Es ist von einem erheblichen Sachschaden auszugehen, teilt die Polizei mit. Darüber hinaus ist auch nicht auszuschließen, dass die Täter etwas aus der Schule entwendet haben. Das zuständige Kriminalkommissariat 35 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0234 909-8510 (-4441 außerhalb der Bürozeiten) um Zeugenhinweise.

