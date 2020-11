Maskenpflicht auf Herner Spielplätzen sorgt für Verwirrung

Seit Beginn des zweiten Lockdowns gilt auf allen Herner Spielplätzen die Maskenpflicht . Sowohl Erwachsene, als auch Kinder im schulpflichtigen Alter müssen die Maske beim Betreten des Spielplatzes aufsetzen. Das Problem: Bei einigen Eltern ist diese Regel noch nicht angekommen. Das zeigt ein Streifzug über die Spielplätze am Mittwochmittag.

Bei bestem Wetter schubst eine Mutter ihren Sohn auf der Schaukel des Spielplatzes im Eickeler Park an . Sie trägt dabei keinen Mundschutz, ihr Sohn ist erst drei, berichtet sie. Er ist deshalb von der Maskenpflicht befreit. „Ich wusste nicht, dass hier Maskenpflicht herrscht“, sagt sie. Diese Vorschrift auf dem Spielplatz finde sie unnötig. Und auch ihr Mann pflichtet ihr bei: „Das ist Unsinn.“ Schließlich könne man auf dem Spielplatz Abstand halten. „Außerdem steht hier nirgendwo ein Schild, das auf das Verbot hinweist.“ Das stimmt: An den Spielplätzen gibt es am Mittwoch, also etwa zwei Wochen nach Einführung, noch keinen Hinweis auf die neue Regel. Allerdings versichert die Stadt, dass in den nächsten Tagen Schilder zur Erinnerung angebracht werden sollen.

Hernerin wusste nur durch Zufall von der Maskenpflicht

Für Ines Trotzek ist das nicht nötig, sie wusste bereits von der Maskenpflicht. Allerdings habe sie davon auch nur durch Zufall erfahren, als eine andere Frau ihrer Tochter zugerufen habe, dass sie eine Maske aufsetzen müsse. „Dann habe ich gegoogelt und es herausgefunden.“ Sie unterstütze die Maskenpflicht auf Spielplätzen. „Wenn es am Mittag noch leer ist, bräuchte man sie vielleicht nicht, aber am Nachmittag ist das auf jeden Fall sinnvoll.“ Und auch ihr siebenjähriger Sohn Jonas habe sich noch nie über die Maske beim Spielen beschwert.

Einen Hinweis seitens der Stadt hätte sich aber trotzdem gewünscht, „sonst hätte man plötzlich zahlen müssen, wenn das Ordnungsamt vorbeikommt.“ Denn für jeden Verstoß wird ein Bußgeld von 50 Euro fällig, sagt Stadtsprecherin Nina-Maria Haupt auf Nachfrage der WAZ. „Das Bußgeld ist genauso hoch wie bei Verstößen gegen die Maskenpflicht woanders.“

Ines und Jonas (7) Trotzek haben von der Maskenpflicht auf Spielplätzen nur durch Zufall erfahren. Foto: Bastian Haumann / FUNKE Foto Services

Ein paar Meter weiter betritt eine Frau mit Kinderwagen den Spielplatz. Auch sie zieht sofort ihre Maske auf. „Ich wusste , dass in Bochum die Maskenpflicht auf den Spielplätzen gilt , also bin ich davon ausgegangen, dass es hier auch so ist.“ Sie unterstütze die Regel, „schließlich ist es gut, wenn wir einheitliche Regeln haben, die sich nicht ständig ändern.“ Sie gehe regelmäßig mit ihrem Enkel auf den Spielplatz in Eickel, bisher seien ihr noch nicht viele Eltern aufgefallen, die keine Maske getragen hätten. „Im Gegenteil: Schon vor der Pflicht haben es viele Eltern freiwillig gemacht.“

Ordnungsamt stellt bisher keine Verstöße fest

Ortswechsel: Auf dem Spielplatz an der Franzstraße in Wanne ist trotz gutem Wetter nicht viel los. Nur Marie-Luise und Rainer Halten sitzen dort mit ihrer Enkelin Matilda, die fröhlich im Sand spielt. Von der Maskenpflicht wüssten sie nichts, sagt Marie-Luise Halten erschrocken und setzt sich kurz darauf die Maske auf. Gerade wenn der Spielplatz voll sei, sei es wichtig, vorsichtig zu sein. „Aber wenn nichts los ist, ist es nicht nötig – wir sind ja hier gerade nur zu dritt.“

Verschärfte Regeln Die Spielplätze waren während des ersten Lockdowns ab Mitte März geschlossen – als sie Anfang Mai wieder öffneten, wurden zunächst Abstandsregeln eingeführt, an die sich vor allem die Erwachsenen halten sollten. Mit den verschärften Regeln ist nun auch die Maskenpflicht unabhängig vom Abstand hinzugekommen.

Am vergangenen Wochenende habe das Ordnungsamt verstärkt auf Spielplätzen, Sportplätzen und Bolzanlagen kontrolliert, teilt die Stadt mit. Dabei seien keine größeren Verstöße festgestellt worden.

