Marsmenschen in Herne? Feuerwehr auf besonderer Mission

Herne. Marsmenschen in Herne? Mit diesem Vergleich postete die Feuerwehr Herne ein Foto aus dem Gysenbergpark. Was es damit auf sich hat.

Mit einer ganz besonderen Übung hat die Feuerwehr Herne am Mittwoch für Aufsehen gesorgt. „Marsmenschen am Gysenberg haben einige Spaziergänger heute Morgen zwischen 8 und 10 Uhr vermutet“, schreibt die Feuerwehr am Mittwochnachmittag auf ihrer Facebook-Seite, um die besondere Aktion zu erklären.

„Oder gab es im Wald etwas zu Löschen? Nein, es war zum Glück kein Einsatz“, heißt es da weiter. Tatsächlich handele es sich bei den besonders gekleideten Gestalten um Feuerwehrkollegen mit Langzeitatemschutzgeräten, die für den Blaulichtlauf Gelsenkirchen trainiert haben. Begleitet wurden sie durch einen Sicherheitsläufer. Gegen die Hitze verwendeten sie eine Eiskerze zur Kühlung der Atemluft und aufgrund zusätzlich eine mit Eisplatten gefüllte Weste über dem T-Shirt.

Er erklärte den Passanten gerne, dass es sich um einen von mehreren Trainingsläufen handelte, die das Team in Vorbereitung auf den Lauf am 27. Juli absolviert. „Nach zehn Kilometern und etwa zwei Stunden kehrten die Kollegen glücklich und erschöpft zur Wache zurück“, heißt es weiter. In den kommenden Wochen werden noch weitere Trainingsläufe stattfinden. Also könnten weitere „Marsmenschen“ in Herne entdeckt werden...

Etwa zwei Stunden liefen die Feuerwehrmänner durch Herne. Foto: Feuerwehr Herne

Sie trainierten für den Blaulichtlauf am 27. Juli in Gelsenkirchen Foto: Feuerwehr Herne

