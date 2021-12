Marode A43-Brücke: Erste Lkw-Schranke geht in Betrieb

Am Montag geht auch auf der A43 bei Herne die erste Lkw-Waage in Betrieb. Ähnliche Anlagen gibt es auch auf der A40 in Duisburg (im Bild zu sehen) und der A1 in Leverkusen.

Herne/Recklinghausen. Auf der A43 in Richtung Wuppertal geht am Montagmittag die Lkw-Waage Betrieb. Zu viele Fahrer hatten das Verbot für zu schwere Lkw ignoriert.

Für Lkw-Fahrer, die das Verbot des Schwerlastverkehrs auf der Emschertalbrücke der A43 zwischen Herne und Recklinghausen ignorieren, senkt sich ab Montag eine Schranke. In Fahrtrichtung Wuppertal geht am Mittag die Wiege- und Schrankenanlage nach einem Testlauf in Betrieb. Zu schwere Lastwagen müssen dann mit Bußgeldern rechnen.

Die 80 Meter lange Emschertalbrücke über dem Rhein-Herne-Kanal ist marode und darf bereits seit April 2021 nicht mehr von Lkw über 3,5 Tonnen genutzt werden. Allerdings setzen sich bisher nach Schätzungen der Autobahn-Niederlassung Westfalen täglich rund 1000 Fahrer über dieses Verbot hinweg.

Marode A43-Brücke in Herne: Zweite Lkw-Schranke kommt im Februar

Die zweite Schranke in Gegenrichtung wird ab Januar zwischen die Anschlussstelle Herne-Eickel und dem Kreuz Herne eingerichtet. Sie soll nach bisherigen Planungen dann im Februar 2022 in Betrieb gehen. An mehreren Wochenenden im Januar wird die A43 in Richtung Münster deswegen auch voll gesperrt. Zu schwere Lkw werden auf die A 42 abgeleitet. Wahrscheinlich bis 2025 werden die Schranken in Betrieb sein. Dann soll die erste Hälfte der neuen Emschertalbrücke fertig sein.

Schranken nach ähnlichem Prinzip gibt es bereits an der Leverkusener A1-Rheinbrücke sowie der Duisburger A40-Rheinbrücke Neuenkamp - alles marode Brückenbauwerke, die der Dauerbelastung durch zu schwere Lkw nicht standhalten würden.

Auch an der wegen massiver Brückenschäden seit Anfang Dezember Monatsanfang komplett gesperrten Talbrücke Rahmede der A45 bei Lüdenscheid sollen Schranken eingerichtet werden, wenn sie in einigen Monaten soweit verstärkt ist, dass zumindest der Autoverkehr wieder fließen kann. (mit dpa)

