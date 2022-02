Mann zieht bei Schlägerei in Herne eine Schreckschusspistole

Herne. In Herne-Mitte ist ein Streit zwischen vier Männern eskaliert: Ein 24-Jähriger zog eine Schreckschusspistole. Was die Polizei bisher weiß.

Bei einer Schlägerei in Herne-Mitte hat ein 24-Jähriger eine Schreckschusspistole gezogen und mehrfach in die Luft geschossen. Die von einer Zeugin alarmierte Polizei konnte den Mann stellen.

Der Vorfall ereignete sich nach Angaben der Polizei am Samstagabend gegen 22.25 Uhr auf dem Westring. Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten der 24-Jährige und ein 31-Jähriger - beide aus Herne - auf dem Gehweg aus bislang unbekannten Gründen in Streit. Dieser entwickelte sich zu einer körperlichen Auseinandersetzung, an der sich auch zwei weitere Männer (31 und 30) beteiligten.

Polizei stellt Schützen noch am Tatort

Der 24-Jährige gab dabei mit einer Schreckschusspistole mehrere Luftschüsse ab. Eine unbeteiligte Zeugin verständigte daraufhin die Polizei. Die Beaten trafen den 24-Jährigen wenig später am Tatort an und legten ihm Handfesseln an. Bei der Durchsuchung fanden sie die Schreckschusspistole und stellen sie sicher. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde der 24-Jährige in Gewahrsam genommen.

Der 31-Jährige, der sich an der Auseinandersetzung beteiligt hatte, wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

