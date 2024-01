Die Polizei in Herne rückte zu einem Verkehrsunfall nach Wanne aus.

Herne Ein Herner (40) ist auf einer Straße von einem Auto erfasst worden und kam ins Krankenhaus. Der Fahrer suchte das Weite.

Bei einem Verkehrsunfall in Herne ist ein Fußgänger (40) verletzt worden. Die Polizei sucht nun den beteiligten Autofahrer sowie weitere Zeugen.

Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Unfall am Montag, 15. Januar, gegen 7.40 Uhr im Kreuzungsbereich Berliner Straße/Heidstraße in Wanne. Nach aktuellem Kenntnisstand befand sich der Herner auf dem Fußgängerüberweg, als das Auto den Mann erfasste. Der Herner stürzte zu Boden und zog sich Verletzungen zu. Der Autofahrer hielt zunächst an, setzte dann aber seine Fahrt fort, ohne sich um eine Unfallaufnahme zu kümmern.

+++ Blaulicht in Herne - Lesen Sie auch: +++

Eine Rettungswagenbesatzung brachte den 40-Jährigen zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Bei dem Auto soll es sich um einen silbernen Kleinwagen handeln, der Fahrer soll etwa 30 Jahre alt sein. Das Verkehrskommissariat bittet den beteiligten Autofahrer sowie weitere Zeugen, sich unter der Rufnummer 0234 909-5206 zu melden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne / Wanne-Eickel