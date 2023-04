Mann gerät mit Hand in Häcksler und bleibt auch noch stecken

Ein Mann ist in Herne mit seiner Hand in einem Häcksler steckengeblieben. Er wurde auch verletzt.

Herne. Ein Mann ist in Herne bei Gartenarbeiten mit seiner Hand in einen Häcksler geraten und steckengeblieben. Wie ihn die Feuerwehr befreite.

Ein nicht alltäglicher Einsatz für die Herner Feuerwehr: Ein Mann gerät mit seiner Hand in einen Gartenhäcksler und bleibt dann auch noch stecken. Das Drama ging überraschend gut aus.

Die Feuerwehr wurde am Karsamstag (8. April) gegen 11.30 Uhr zur Granitstraße in Herne gerufen. Dort sei ein Mann mit der Hand in einen Gartenhäcksler geraten und könne sich nicht mehr befreien. „Ein Hilfeleistungslöschfahrzeug der Feuerwehr und der Rettungsdienst trafen nach wenigen Minuten an der Einsatzstelle ein“, sagt Einsatzleiter Philipp Hapig. Die Feuerwehr habe das Gartengerät daraufhin auseinandergenommen und den Mann befreit.

Griff in den Häcksler: Mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus

Der Notarzt habe dann „Glück im Unglück“ feststellen können. Bilanz der Feuerwehr: „Mit nur leichten Verletzungen transportierte ein Rettungswagen die Person in ein Herner Krankenhaus.“

Gartenhäcksler enthalten Hinweise auf dem Gerät, dass es verboten ist, seine Hand in den Geräteschlitz zu stecken. Durch den Griff in den Häcksler können lebensgefährliche Verletzungen entstehen. Warum der Herner in das Gerät fasste, ist nicht bekannt.

