Das Interesse an der Coronaschutzimpfung ist in Herne abgeflacht.

Coronavirus Mangelndes Interesse: Stadt Herne passt ihr Impfangebot an

Herne. In den stationären Impfstellen der Stadt Herne gibt es geänderte Öffnungszeiten. Grund dafür ist die sinkende Nachfrage nach Coronaimpfungen.

Wegen sinkender Nachfrage nach Coronaschutzimpfungen passt die Koordinierende Covid-Impfeinheit (KoCI) der Stadt Herne ihr Impfangebot an. Seit dem 1. Mai gelten daher in den stationären Impfstellen im City-Center Herne und in Wanne-Eickel geänderte Öffnungszeiten:

Impfstelle im City-Center, Bahnhofstraße 7b

Montag, 9 bis 13 Uhr

Mittwoch, 15 bis 19 Uhr

Samstag, 10 bis 16 Uhr

Impfstelle Wanne-Eickel, Hauptstraße 221

Mittwoch, 9 bis 13 Uhr

Samstag, 9 bis 13 Uhr

Der Impfbus ist im Mai wochentags in Herne und Wanne-Eickel unterwegs. Folgende Haltepunkte werden aktuell angefahren:

Montags: Herne-Mitte

Marktplatz vor dem Rathaus: 10 bis 10.30 Uhr

Kreuzkirche: 11 bis 11.30 Uhr

Rottbruchstraße Höhe Hausnummer 97 bis 99: 12 bis 12.30 Uhr

Flottmannstraße, vor den Flottmann-Hallen: 13 bis 13.30 Uhr

Hornbach/Bochumer Straße: 14 bis 14.30 Uhr

Dienstags: Wanne

Bickernstraße, Eltern-Haltestelle: 10 bis 10.30 Uhr

Markt Wanne-Nord: 11 bis 11.30 Uhr

Fisch Lichte, Dorstener Straße: 12 bis 12.30 Uhr

Cranger Kirmesplatz an der Cranger Kirche: 13 bis 13.30 Uhr

Rheuma-Zentrum: 14 bis 14.30 Uhr

Mittwochs: Baukau/Holsterhausen

Steag, Hertener Straße: 10 bis 10.30 Uhr

Real: 11 bis 11.30 Uhr

Bushaltestelle Schloss Strünkede: 12 bis 12.30 Uhr

Pantringshof, Emsring/Werftstraße: 13 bis 13.30 Uhr

Friedrich der Große, zwischen UPS und Dachser: 14 bis 14.30 Uhr

Ackerstraße: 15 bis 16.30 Uhr

Donnerstags: Eickel

Sportpark, Höhe Kinder-, Jugend- und Kulturzentrum „Der Heisterkamp“: 10 bis 10.30 Uhr

Bergmannstraße: 11 bis 11.30 Uhr

Wochenmarkt Eickel, St.-Jörgen-Platz: 12 bis 12.30 Uhr

Herner Tafel/Bielefelder Straße: 13 bis 13.30 Uhr

Dorneburger Straße 2, am Kreisverkehr: 14 bis 14.30 Uhr

Freitags: Sodingen

Wiescherstraße/Hohe Friedhof: 10 bis 10.30 Uhr

Siedlung Constantin: 11 bis 11.30 Uhr

Gysenbergpark, an der Gysenberghalle: 12 bis 12.30 Uhr

Markt Sodingen: 13 bis 13.30 Uhr

Freiwillige Feuerwehr, Bogenweg: 14 bis 14.30 Uhr

Im Angebot sind an allen Impfstellen sowie im Impfbus Biontech (ab fünf Jahren) und für Erwachsene Moderna und Novavax. Auch eine unverbindliche Beratung ohne anschließende Impfung sei laut Stadt Herne möglich. Mitzubringen sind ein Lichtbildausweis, gegebenenfalls Impfunterlagen, Impfausweis und Gesundheitskarte. Kinder ab fünf Jahren und Jugendliche zwischen zwölf und 15 Jahren benötigen die Einwilligung eines Erziehungsberechtigten.

