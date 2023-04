Ausflug Manege frei: Circus Antoni erstmals in Herne zu Besuch

Herne. Gleich der erste Stopp der Ruhrgebiet-Tour führt den Circus Antoni erstmals auch nach Herne. Schon in wenigen Tagen geht es los.

Der Circus Antoni tourt wieder durch das Ruhrgebiet und ist diesmal auch in Herne zu Gast. Von Freitag, 21. April, bis Montag, 1. Mai, schlägt der Zirkus erstmals auf dem Cranger Kirmesplatz seine Zelte auf. Der Zirkus beschreibt sein neues Programm auf seiner Webseite als „eine Hommage an den klassischen Circus, vereint mit vielen modernen Akzenten“. Es sei ein Showerlebnis für die ganze Familie.

Vorstellungen gibt es täglich um 16 Uhr, am 1. Mai schon um 15 Uhr. Am Montag, 24. April, und am Dienstag, 25. April, finden keine Vorstellungen statt. Anschließend zieht der Zirkus weiter nach Hattingen und nach Dortmund.

Für Erwachsene kostet die Loge 22 Euro, für Kinder 19 Euro; der Sperrsitz für Erwachsene 19 Euro, für Kinder 16 Euro. Auf der Bank wird für Erwachsene 14 Euro fällig, für Kinder 9 Euro. Werktags ist „Familientag“: Erwachsene zahlen dann Kinderpreise auf Sperrsitz und Loge. Reservierungen unter 0170 24 77 362. Weitere Infos auf circusantoni.de. (mav)

