Magier Marco Weissenberg spielt online für Kleines Theater

Herne. Der Zauberer Marco Weissenberg kommt mit Wunderkind@home ins Wohnzimmer. Einen Teil des Eintritts bekommt das Kleine Theater Herne.

Marco Weissenberg steht für eine neue, erfrischende Generation der Zauberkunst und ist Deutscher Vizemeister der Zauberkunst. In diesem Frühjahr hätte er mit seiner Show die Zuschauer in über 20 Städten verzaubert. Um trotz der schweren Zeit magische Momente erleben zu können, gibt es nun Wunderkind@Home - direkt im eigenen Wohnzimmer.

Zaubershow im Netz

Am 13. und 14. März zeigt Marco Weissenberg um jeweils 18 Uhr in über 90 Minuten eine garantiert sichere und magische Version seiner preisgekrönten Zaubershow. Die Einnahmen des Ticketverkaufs gehen zum Teil an den Künstler, zum anderen Teil an das Kleine Theater Herne, in dem Marco im Rahmen der Tour aufgetreten wäre.

Zur Auswahl stehen ein Single-Ticket für eine Person (20 Euro) oder ein Family-Ticket für mehrere Zuschauer (25 Euro) vor dem Bildschirm. Karten für den 13. März auf www.marcoweissenberg.de/herne1, und für 14. März auf www.marcoweissenberg.de/herne2.

Zum Preis von 14 Euro (plus Systemgebühr) kann weiterhin über die Homepage des Theaters www.theaterherne.de das Golden Ticket erworben werden. Es wird beim Kartenkauf an der Theaterkasse verrechnet, ist aber auch für Getränke im Theater einlösbar. Anfragen an das Theater: info@theaterherne.de.