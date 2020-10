Magazin „Time Out“ läuft zum 75. Mal im Herner Bürgerfunk

Herne. Der Herner Autor und Moderator Peter Zontkowski präsentiert am Sonntag seine 75. Sendung im Bürgerfunk von Herne 90,8.

Ein kleines Jubiläum feiert die Bürgerfunksendung „Time Out“ am Sonntag, 18. Oktober: Zum 75. Mal stellt Autor und Moderator Peter Zontkowski Musik zusammen, arrangiert sie zu einem 50-minütigen Ausflug in die Geschichte der Popmusik.

Für die Jubiläumssendung hat er u.a. Madness, XTC,The Who, Oasis, The Faces, Dave Edmunds und Chris Rea im Gepäck. Anlässlich des 50. Todestages von Jimi Hendrix und des 80. Geburtstages von John Lennon am 9. Oktober gibt’s Musik von den beiden Ikonen. Sendetermin ist Sonntag, 18. Oktober, um 19.05 Uhr auf der Frequenz von Radio Herne, UKW 90,8.

Video von Lesung in Langendreer

Von Peter Zontkowski gibt es jetzt auch ein Video bei Youtube. Darin liest der Autor einen Text über seine Krebserkrankung. Der Titel ist „Narben“! Das Video wurde im September bei der Lesung „Gimme some truth“ (mit Klaus Märkert und Ingo Munz) im Bochumer Bahnhof Langendreer aufgezeichnet.