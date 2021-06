Vermisste Lydia R. (55) aus Herne wieder aufgetaucht

Herne. Die Suche nach der 55-jährigen Lydia R. aus Herne ist beendet. Die Frau ist wohlbehalten in Herne angetroffen worden.

Seit Dienstag, 15. Juni, wurde die 55-jährige Lydia R. aus Herne vermisst. Letztmalig wurde sie laut Polizei am frühen Morgen des 15. Juni an ihrer Wohnanschrift in Herne-Sodingen gesehen. Bisherige Suchmaßnahmen führten noch nicht zum Auffinden der Vermissten.

Die Polizei beschreibt sie so: Lydia R. ist ca. 1,70 Meter groß, hat eine schlanke Figur und läuft leicht nach vorne gebeugt. Sie hat graue kurze Haare und trägt eine Brille. Bekleidet war sie zuletzt mit einer Jeanshose, einem schwarzen T-Shirt sowie schwarzen Turnschuhen der Marke Adidas (mit pinker Sohle). Außerdem trägt sie eine schwarze Handtasche mit sich.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 12 unter der Rufnummer 0234 909-4120 (-4441 außerhalb der Geschäftszeiten) oder jede Polizeidienststelle entgegen.

