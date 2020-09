Los Gerlachos und Faust-Brüder wollen Herner Eiswagen retten

Herne. Im Südpool stehen die Brüder Gerlach und Faust zusammen auf der Bühne. Sie werben um Spenden für den traditionsreichen Hanisch-Eiswagen.

Zum Finale des „Sommer-Open Air“ im Südpool an der Bergstraße holen sich am Samstag, 12. September, „Los Gerlachos“ erneut Verstärkung auf die Bühne. Aus dem Duo wird dann wieder ein Quartett. Mit Unterstützung der Faust-Brüder Bernd und Dirk wird für ein paar Songs die Schüler-Rockggruppe „Treff“ reaktiviert.

Erste Reunion im Autokino

Schon vor drei Monaten trat die Band aus Kindertagen wiedervereint am Herner Autokino im Gysenbergpark auf. Dort wurde der Film „Die Heartbreakers“ gezeigt, in dem sie einst 1983 eine kleinen Auftritt hatte. Doch es ist nicht nur die Idee einer Reunion, die die Vier gemeinsam auf die Bühne treibt. Vor einigen Wochen hatten sich die Freunde über Facebook traurig über den Verfall des Hanisch-Eiswagens auf den Baukauer Platz gezeigt. Nachdem einige Herner Facebook-Gruppen das Thema aufgegriffen hatten, wurde Graf Hotte gebeten zu helfen. Daraufhin fand der Wagen vorerst einen rettenden Platz am Heimatmuseum. Nun soll der Verkaufsanhänger, der fast 50 Jahre lang im Gysenberg seinen Dienst erfüllte, mit Spenden restauriert werden.

Eis von Hanisch: im Gysenberg eine Legende. Der Wagen soll mit Spenden restauriert werden. Foto: Frank Dieper / Stadt Herne

Mit Spenden den Eiswagen restaurieren

„Wir wollen unseren ersten Impuls zur Rettung des Eis-Wagens weiter begleiten“, erklärt Dirk Gerlach von den „Los Gerlachos“. Während des gemeinsamen Auftritts wird eine übergroße Eistüte durch die Reihen geschickt und die Gäste werden um eine Spende gebeten. Auch die Band wird etwas spenden.„Unvergessen die Zeit am Hanisch-Eiswagen, als wir 1984 mit ,Treff’ bei ,Rock im Park’ auf einer Riesenbühne spielen durften. Was für die ,großen’ Musiker der Bierstand war, war für uns der Eisstand“, erinnert sich Dirk Faust, Freund und Bandmitglied von ,Treff’ aus den frühen 80ern.

Der Einlass ist um 19.30 Uhr, Beginn 20 Uhr. Restkarten für 12 Euro (plus Gebühr) unter https://www.lmv-menzel.de/ticketshop.