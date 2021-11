Lkw-Auffahrunfall in Herne: Kilometerlange Staus auf der A42

Die Autobahn 42 musste am Dienstag nach einem schweren Unfall in Höhe Wanne zwischenzeitlich gesperrt werden (Symbolbild).

Herne. Schwerer Auffahrunfall zwischen zwei Lkw auf der A42 in Herne: Die Feuerwehr musste am Dienstag einen Fahrer aus seinem Führerhaus befreien.

Nach einem Auffahrunfall zwischen zwei Lkw ist es am Dienstag in Herne auf der A 42 zu kilometerlangen Staus gekommen.

Zwischenzeitliche Sperrung der Autobahn

Der Unfall ereignete sich am Mittag kurz hinter der A42-Anschlussstelle Wanne in Fahrtrichtung Essen, berichtete die Leitstelle der Feuerwehr am Dienstagabend. Die Mitarbeiter des Rettungsdienstes übernahmen die medizinische Versorgung eines im Führerhaus eingeklemmten Fahrers. Der schwer verletzte Mann wurde mittels hydraulischer Geräte befreit und zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Beamten konnten eine großflächige Ausbreitung des austretenden Dieselkraftstoff verhindern. Nach dem Einsatz übergab die Feuerwehr die Einsatzstelle an die Polizei. Die Autobahn musste zwischenzeitlich in Fahrtrichtung Essen gesperrt werden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne / Wanne-Eickel