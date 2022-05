Landtagswahl Landtagswahl NRW 2022: So war die Wahl-Arena in Herne

Herne. In der Wahl-Arena haben sich die Herner Landtagskandidaten den Fragen von WAZ und Radio Herne gestellt. Hier finden Sie die Aufzeichnung.

Am Sonntag, 15. Mai, ist Landtagswahl in NRW. Im Vorfeld haben Volkshochschule (VHS), WAZ Herne und Radio Herne wieder eine Podiumsdiskussion veranstaltet. Zu Gast in der „Wahl-Arena“ waren am Montagabend vier Direktkandidaten.

Interessierte konnten den Livestream aus dem Zelt vor den Flottmann-Hallen auf unserer Facebook-Seite WAZ Herne verfolgen - oder hier im Artikel:

Zur Wahl stehen am 15. Mai im Wahlkreis acht Direktkandidaten, eingeladen hat die VHS die vier der im Landtag vertretenen Parteien. Das sind:

Sie stellten sich bei der rund zweistündigen Podiumsdiskussion den Fragen von Michael Muscheid (WAZ) und Nadine Richter (Radio Herne). In der Sendung ging es unter anderem um die Themen Bildung, Umwelt, Verkehr und Soziales.

