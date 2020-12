Livestream aus der Herner Kulturbrauerei mit Susi & Bjoern

Herne. Als SocietyBe sind sie bekannt, wenn sie mit Coversongs auftreten, nennen sie sich Susi & Bjoern. Die Kulturbrauerei Herne streamt ihren Auftritt.

Am vergangenen Samstag saß Björn Prenzel in der Kulturbrauerei Eickel in Herne noch hinter dem Mischpult. Am kommenden Samstag steht er für eine weitere Ausgabe des Online-Formats „Coronare Kultur“ vor den Kameras – mit der Gitarre in der Hand und zusammen mit der Sängerin Susi Krauth.

Duo ist bekannt als SocietyBe

„Susi & Bjoern akustik Duo“ nennen sich die beiden, besser bekannt als SocietyBe . Als Susi & Bjoern treten sie jetzt auf, „weil wir im wesentlichen Cover-Stücke spielen wollen. Aber ein paar Eigenkompositionen von SocietyBe werden auch dabei sein.“ Björn Prenzel macht von Kindesbeinen an Musik, von der er inzwischen lebt. Er hat in diversen Wanne-Eickeler Bands Rock, Funk und Soul gespielt. Der Event-Techniker betreibt ein eigenes Tonstudio, produziert Videos und legt als DJ auf. Susi Krauth ist in Polen geboren, aber in Wanne-Eickel aufgewachsen, wo sie als Sozialarbeiterin bei Nachbarn e.V. tätig ist. Ihre musikalische Herkunft liegt im Hip-Hop-Tanz, sie hat sich mit ihrer markanten Stimme aber in Richtung Funk, Soul und Pop entwickelt. Als SocietyBe sind die beiden 2012 mit dem 30. Deutschen Rock- und Pop-Preis ausgezeichnet worden.

Am Samstag spielen Susi & Bjoern ihre eigenen unplugged-Interpretationen bekannter Stücke quer durch Pop, Reggae, Rock, Soul und Funk - von Tina Turner über Whitney Houston bis zu Prince und natürlich SocietyBe. „Unsere Musik wird tanzbar sein“, verspricht Björn. Per Chat-Funktion können sich die Zuschauer interaktiv in das Konzert einbringen.

„Susi & Bjoern akustik Duo“ am Samstag, 5. Dezember, 19 Uhr auf www.kulturbrauerei-eickel.de