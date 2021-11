Live aus Herne: ZDF überträgt ganz besonderen Gottesdienst

Das ZDF sendet am zweiten Adventssonntag live aus der Herner Kreuzkirche. Bis zu eine Millionen Zuschauer verfolgten die Gottesdienst-Übertragungen des öffentlich-rechtlichen Senders, berichtet die Kreuzkirchen-Gemeinde.

Herne. Das ZDF will am Sonntag live aus der Herner Kreuzkirche übertragen. Warum es sich um einen nicht alltäglichen Gottesdienst handelt.

Die Pandemie verhinderte Ostern 2020 die Durchführung eines live im ZDF übertragenen Gottesdienstes aus der Herner Kreuzkirche. Am Sonntag, 5. Dezember, starten die Verantwortlichen einen neuen Versuch. Die Veranstaltung am zweiten Advent steht unter besonderen Vorzeichen.

Das Motto des live ab 9.30 Uhr im ZDF übertragenen Herner Gottesdienstes lautet „Mit Herzen, Mund und Händen Advent feiern“. Es handelt sich um einen Gottesdienst für hörende und gehörlose Menschen, wie er häufiger von der evangelischen Kreuzkirchengemeinde unter Federführung von Pfarrerin Katja Lueg gefeiert wird.

Corona: Besucher sind nicht zugelassen

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer „bringen laut und leise Worte aus der Bibel zu Gehör und jede*r spürt, die Botschaft trifft den ganzen Körper, nicht nur den Verstand“, so heißt es in einer Ankündigung auf der Homepage des ZDF. Die musikalische Leitung hat Kreiskantor Wolfgang Flunkert; zu sehen und zu hören sein werden das Bläserensemble „Herne Brass“, Mitglieder des Kammerorchesters und der Kantorei, ein Gehörlosenchor sowie Siegbert Gatawis an der Orgel.

Kleiner Wermutstropfen: Aufgrund der hohen Corona-Infektionszahlen können außer den beteiligten Gruppen keine Besucherinnen und Besucher am TV-Gottesdienst in der Kreuzkirche teilnehmen. loc

