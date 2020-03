Herne. Gelesen wird auch und besonders in Corona-Zeiten. Verena Geiger (Literaturhaus) empfiehlt heute „Je tiefer das Wasser“ von Katya Apekina

Dieses Frühjahr bietet unheimlich viele starke Debüts, aus denen eines aber ganz besonders herausragt: „Je tiefer das Wasser“ von Katya Apekina, ist einer jener Romane, in die man hinein gesogen wird, die einen die Nacht hindurch lesen lassen – und die selbst nach knapp 400 Seiten viel zu schnell zu Ende sind.

Lebensumstände ändern sich abrupt

Edie und Mae leben mit ihrer Mutter in New Orleans, gehen dort zur Schule und sind sozial eingebunden. Der Vater, ein weltberühmter Schriftsteller mit Charme und Ambitionen, hat die Familie früh verlassen. Doch plötzlich geht alles ganz schnell: Nach einem Suizidversuch der psychisch labilen Mutter müssen die Mädchen nach New York, zu ihrem Vater, der immer wieder beteuert, kein Fremder zu sein, ihnen ein Vater sein zu wollen. Während der Aufenthalt für Mae eine langersehnte Befreiung von den Bedürfnissen und psychischen Manipulationen der Mutter darstellt, bedeutet der Umzug für Edie einen unverzeihbaren Verrat, der nicht ohne Folgen bleibt.

Dieser Roman erzählt aus verschiedenen Perspektiven und mit zeitlichen Sprüngen die Geschichte von Edie, Mae und ihren Eltern, zieht dabei Briefe, Tagebucheinträge, ärztliche Protokolle und Telefongespräche als Quellen heran. Und wie auch im realen Leben gilt in diesem meisterhaften Buch, dass es nicht nur die eine allgemein gültige Wahrheit gibt, sondern dass Verletzungen, Wünsche, Abhängigkeiten, Ängste und Hoffnungen ihre eigene Geschichte erzählen.

Bücher können bestellt werden

>>> „Je tiefer das Wasser“ von Katya Apekina. Suhrkamp Verlag, 396 Seiten, 24 Euro.

>>> Das Literaturhaus nimmt auch während der momentanen Schließung wegen Corona Bestellungen an: telefonisch von 10 bis 13 Uhr unter 02323 147670 oder per Mail an roettsches@literaturhaus-herne-ruhr.de (Lieferung kostenfrei).