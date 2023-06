Literaturhaus Herne: Das steht im Juni auf dem Programm

Herne. Im Juni stehen einige Veranstaltungen auf dem Programm des Literaturhauses in Herne. Von Lesung über Musical bis Buchvorstellung ist alles dabei.

Im Literaturhaus steht im Juni wieder einiges auf dem Programm. Ein Überblick:

Mittwoch, 14. Juni, 19 Uhr: Duo Aciano mit Marina Matthias „Drei Frauen und kein Akkordeon – Auf den Spuren von Astor Piazzolla“; Musik und Lesung:

Astor Piazollas Musik ist weltbekannt, doch welche Persönlichkeit und welcher Lebensweg verbergen sich dahinter? Marina Matthias gibt Astor Piazzolla eine Stimme, „heißblütig, humorvoll, ehrlich und poetisch“, so das Literaturhaus. Das Duo Aciano, bestehend aus Sandra Wilhelms und Freya Deiting, spiele auf Violine und Gitarre mit Leidenschaft und Verve die Tango-Musik seiner Zeit. „Eine funkelnde Reise ins New York der 30er Jahre mitsamt seinen mafiösen Einwanderern über das Paris der 50er Jahre mit seinen illustren Künstler*innen bis zur Avantgarde des 20. Jahrhunderts.“ Eintritt: 30 Euro.

Freitag, 16. Juni, 19 Uhr: Gaines Hall „Let´s do it! Die Gaines Hall Show“; Musical:

Der US-Amerikaner Gaines Hall stehe seit 30 Jahren auf den Bühnen seiner Wahlheimat Deutschland und gelte als einer der erfolgreichsten Musical-Darsteller, Sänger und Stepptänzer Deutschlands. Zusammen mit Thilo Wolf, der ebenso das 30-jährige Bestehen seiner Big Band feierte, habe er das Programm „Let’s Do It!“ entwickelt. Die Thilo Wolf Big Band passe zwar nicht ins Literaturhaus, aber Gaines Hall hat den Klangkörper in Form hochwertiger Orchesteraufnahmen dabei und werde als Solokünstler sein Publikum wie gewohnt begeistern. Dazu gebe es viele spannende Show-Geschichten, großartige Kostüme und unendlich viel Liebe für die Sache. „Freuen Sie sich auf einen Abend voller Swing, Stepp und Entertainment mit diesem einzigartigen Programm.“ Eintritt: 30 Euro.

Donnerstag, 22. Juni, 19 Uhr: Literaturhaus Herne Ruhr „Herner Büchersommer“; Buchvorstellung:

Die Urlaubszeit steht vor der Tür und es fehlt noch die passende Lektüre? Elisabeth Röttsches und Verena Geiger vom Literaturhaus geben Tipps für sommerliche Bücher in der schönsten Zeit des Jahres. „Entdecken Sie unterhaltsame Romane und spannende Krimis“, heißt es in der Ankündigung. Eintritt: 10 Euro.

Freitag, 30. Juni, 19 Uhr: Ingo Nommsen „Hilfe, ich bin zu nett!“; Lesung:

„Sie sind zu nett!“, sagt ihm Frank Elstner. Was Ingo Nommsen am Anfang seiner Karriere erst nicht versteht, erweist sich mit den Jahren als treffende Einschätzung. Er geht Konflikten und harten Entscheidungen aus dem Weg, erfüllt fremde Erwartungen, und stellt die eigenen Bedürfnisse hintan. In seinem zweiten Buch „Hilfe, ich bin zu nett!“ nimmt Moderator Ingo Nommsen sein Publikum mit auf eine Expedition durch sein Leben. Der langjährige ZDF-Moderator („Volle Kanne“, „Hallo Deutschland“ u.a.) zeigt, wie ihm sein Harmoniebedürfnis zum Verhängnis wurde und was ihm half, der „Nettigkeitsfalle“ zu entkommen. Der Tod seines Vaters wird dabei zum Wendepunkt. Eine Auszeit in New York bestärkt ihn, das ZDF nach 20 erfolgreichen Jahren zu verlassen und neue Wege zu gehen. Heute steht der Familienvater auch als Stand Up Comedian auf der Bühne. Das garantiere in jedem Fall einen unterhaltsamen Abend, mit Geschichten, die der Fernsehliebling so noch nie erzählt habe, so das Literaturhaus. Eintritt: 22 Euro.

