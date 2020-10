Lions-Club Herne sagt das traditionelle Weihnachtsdorf ab

Das beliebte Weihnachtsdorf des Lions-Clubs Wanne-Eickel am Eickeler Meistertrunk fällt in diesem Jahr aus.

Herne. Der Lions-Club Wanne-Eickel sagt das traditionelle Weihnachtsdorf, das Ende November am Eickeler „Meistertrunk“ stattfinden sollte, ab.

Der Lions-Club Wanne-Eickel hat sich die Entscheidung nicht leicht gemacht, aber die Pandemie lässt keine andere Wahl: Das traditionelle „Lions-Weihnachtsdorf“ am Eickeler „Meistertrunk“ wird in diesem Jahr nicht aufgebaut.

Friedrich Dybowski, Präsident des LC Wanne-Eickel: „Die Gesundheit unserer Gäste und die unserer Mitglieder hat absoluten Vorrang. Und in Zeiten von Corona wird selbst unter Berücksichtigung strengster Hygiene- und Abstandsregeln im Dorf keine adventliche Stimmung aufkommen. Denn mit Maske und Abstand fehlt die Atmosphäre, die uns in den vergangenen Jahren immer ausgezeichnet hat.“

Gebeizter Lachs kann vorbestellt werden

Dennoch wird auch in diesem Jahr der traditionelle selbst gebeizte Lachs angeboten. Allerdings wird es keinen öffentlichen Verkauf geben, vielmehr kann jeder Interessierte den Lachs für sein Weihnachtsmenü bis zum 3. Advent (13. Dezember) in der Konditorei „Messner“ telefonisch bestellen (02323 313 94) und ihn dort am Eickeler Markt 14 ab Montag, 21. Dezember, abholen.

Lions-Präsident Dybowski: „Wir freuen uns sehr, wenn viele Bürgerinnen und Bürger dieses besondere Angebot, das wir sonst immer im Weihnachtsdorf machen, annehmen. Denn damit werden die vielfältigen karitativen Aufgaben des Lions-Clubs Wanne-Eickel unterstützt, denen wir uns auch in dieser Pandemie-Zeit gerne stellen.“