So sieht der diesjährige Adventskalender des Lions-Club Herne aus.

Advent Lions-Club Herne bietet wieder seinen Adventskalender an

Herne. Trotz Corona bietet der Lions-Club Herne wieder seinen Adventskalender an. Hinter den Törchen verbergen sich 99 Gewinne.

Trotz erheblicher Einschränkungen bei den diesjährigen Aktivitäten des Lions-Club Herne habe sich der Verein gemeinsam mit der Jugendorganisation, dem Leo-Club Herne, entschlossen, den traditionellen und begehrten Adventskalender auch in diesem Jahr zu erstellen, teilt der Lions-Club mit. Ab sofort können die Gewinnkalender in elf Vorverkaufsstellen im gesamten Stadtgebiet zum Einzelpreis von 5 Euro erworben werden.

99 Gewinne werden zur Verfügung gestellt

Insgesamt lockten 99 Gewinne, 32 Sponsoren hätten laut Lions-Club kleine und große Gewinne zur Verfügung gestellt. Von der Apple Watch, Einkaufsgutscheinen, Kopfhörern, Restaurantbesuche bis zum Autowochenende verbärgen sich hinter jedem Kalendertörchen zahlreiche Überraschungen. Unter notarieller Aufsicht würden die Preise, die sich hinter jedem Törchen verbergen, gezogen und in den Medien ab dem 1. Dezember bis Weihnachten bekannt gegeben.

Die Vorverkaufsstellen im Einzelnen: Mode in Pelz & Leder Wältermann, Hauptstr. 352; Ruhr-Apotheke, Hauptstr. 225; Meister Lieder, Hauptstr. 17; convita apotheke, Hordeler Str. 1; Zurbrüggen Wohn-Zentrum GmbH & Co. KG, Am Westerfeld 1; Koethers & Röttsches Buchhandlungs- & Verlagsgesellschaft mbG , Bebelstr. 18; Optik Meier, Neustr. 4; Bahnhof Apotheke Herne, Bahnhofstr. 104; NEUMARKT-Apotheke, Schulstr. Ecke Schaeferstr.;Getränke Rampe, Wiescherstr. 77 a ; convita apotheke, Mont-Cenis-Str. 267.

