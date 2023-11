Lions-Club: Adventskalender hilft wieder Herner Kindern

Herne. Etwas gespanntes Kribbeln haben und Gutes für Herner tun. Das vereint der Kids-Adventskalender des Lions-Clubs Emschertal. Welche Preise es gibt.

Der Lions-Club Emschertal bietet zum dritten Mal seinen Kids-Adventskalender an. Der Erlös kommt wieder Herner Kindern zugute. Welche Preise es gibt.

Mehr als 150 Preise seien diesmal in der Verlosung, mit einem Wert von insgesamt rund 15.000 Euro, so Volker Naumann, Vorsitzender des Lions-Fördervereins. Dabei seien Preise, die jedes Kinderherz höherschlagen ließen, zum Beispiel ein Wochenend-Aufenthalt für zwei Erwachsene plus Kinder im Europark Rust. Außerdem gebe es eine Playstation 5, mehrere Tonieboxen, Kinokarten, Skydiving in Bottrop, einen Gutschein für ein Fahrrad und vieles mehr.

Bereits über 40 Kitas und Grundschulen in Herne beteiligen sich am Kids-Adventskalender und haben laut Naumann viel davon. Von jedem von ihnen verkauften Kalender erhalten sie einen Euro, um eigene Vorhaben zu verwirklichen. Der restliche Erlös fließe in Projekte, wie „Musik auf Rädern“, Verkehrserziehung“ oder „Schwimmunterricht“. Heißt: Jeder, der einen Kalender kaufe, unterstütze die kindliche Bildung in Herne.

6000 Exemplare, mehrere Verkaufsstellen im Stadtgebiet

Der Kalender erscheint in diesem Jahr in einer Auflage von 6000 Stück und ist für sechs Euro seit Anfang November an folgenden Vorverkaufsstellen erhältlich: Mayersche Buchhandlung, Bahnhofstraße 53, SignArt Service GmbH, Hölkeskampring 181, Lotto Arntz, Hauptstraße 8, Puma Profi-Shop, Hauptstraße 363, Ruhrapotheke, Hauptstraße 225, Eicker & Callen, Heitkampsfeld 6, Alte Drogerie Meinken, Hauptstraße 414. Ab dem 1. Dezember werden unter www.lions-herne.de täglich die Gewinnnummern veröffentlicht.

In diesem Jahr wird erstmals ein Malwettbewerb durchgeführt, an dem sich die Kinder der über 40 Kitas und Grundschulen beteiligen können. Gesucht wird das schönste Weihnachtsmotiv! Das Siegerbild wird durch eine Online-Abstimmung (8. bis 26. November auf www.lions-herne.de) ermittelt. Es wird 2023 als Hauptmotiv des neuen Online-Adventskalenders verwendet und 2024 als Printversion veröffentlicht.

