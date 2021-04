Linke: Jobcenter Herne soll 100 Euro Pandemiezuschuss zahlen

Wer Hartz IV bezieht oder Grundsicherung, soll in der Pandemie 100 Euro mehr bekommen. Das fordern die Linken in Herne.

Herne. 100 Euro mehr möchte die Linke den Hartz-IV-Empfängern in Herne während der Pandemie zukommen lassen - als unbürokratische Leistung ohne Antrag.

Die städtischen Vertreterinnen sollen sich in der Trägerversammlung des Herner Jobcenters für die Gewährung eines monatlichen Pandemiezuschusses einsetzen. Das möchte die Ratsfraktion der Linken durchsetzen, die darüber am Mittwoch den Sozialausschuss abstimmen lassen will. Der Zuschuss in Höhe von 100 Euro soll als Hilfe für besondere Lebenslagen für die Dauer der Krise allen Bezieherinnen und Beziehern von Hartz IV und Grundsicherung zukommen.

„150 Euro nicht ausreichend“

Im Februar ist vom Koalitions-Ausschuss der Bundesregierung eine Einmalzahlung von 150 Euro für Grundsicherungsbeziehende (einschließlich „Hartz 4“) beschlossen worden. „Das ist zwar ein Teilerfolg, der den regelmäßigen sozialpolitischen Protesten verschiedener Verbände geschuldet ist, aber bei weitem nicht ausreichend“, erklärt Daniel Kleibömer.

Der Paritätische Wohlfahrtsverband habe neben einer Anhebung der monatlichen Regelsätze auf 600 Euro einen Pandemie-bedingten Mehrbedarfszuschlag von monatlich 100 Euro gefordert. Dieser Mehrbedarf liege außerhalb des Regelbedarfs und solle daher in der jetzigen Situation unbürokratisch und ohne individuelle Antragsstellung an die Betroffenen ausgezahlt werden, fordert die Linke.