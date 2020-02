Linke: Herne hat wegen der AfD ein „faschistisches Problem“

Nach der Wahl von Thomas Kemmerich (FDP) zum Ministerpräsidenten in Thüringen mit den Stimmen von CDU, FDP und AfD erhebt die Linke in Herne schwere Vorwürfe gegen die AfD Herne.

„Klarer Fall: Die AfD ist eine faschistische Partei“, sagt Patrick Gawliczek, Vorsitzender des Kreisverbands Herne bei den Linken. Wer diesen Fakt insbesondere beim Thüringer Landesverband um Björn Höcke leugne, sei auf dem rechten Auge blind. Der Flügel um Höcke sei mittlerweile die dominierende Strömung der AfD. Man könne deshalb von einer „neuen NPD“ reden, heißt es in einer Mitteilung.

Patrick Gawliczek ist Sprecher, also Vorsitzender der Linken in Herne. Foto: Klaus Pollkläsener / FUNKE Foto Services

Auch in Herne, so Gwaliczek, gebe es „ein faschistisches Problem“. Ein Blick auf die Facebook-Seite der AfD Herne genüge, um zu erkennen, dass auch der Herner Kreisverband der AfD vom faschistischen Flügel dominiert werde. Dort würden Inhalte von Björn Höcke geteilt und dazu aufgerufen, am Aufmarsch der „besorgten Bürger“ in Herne teilzunehmen.

Diese Gruppe aber setze sich vor allem aus diversen Ablegern gewaltbereiter rechtsextremer lokaler Netzwerke zusammen. Dieser bürgerwehrartige Zusammenschluss zeichne sich vor allem durch Gewaltaffinität und eine Ablehnung unserer Demokratie aus. „Dass die AfD sich mit solchen Leuten solidarisch zeigt, beweist eindeutig, dass diese Partei auch hier in Herne vor allem aus Rechtsradikalen besteht“, meint der Linke-Sprecher.

Sprecher: Ideen und Argumente stehen im Wettbewerb

Seine Partei sehe es als ihre demokratische Pflicht an, sich dem entgegenzustellen. Die vermeintliche politische Mitte um CDU/CSU und FDP betone immer wieder, dass sie weder mit den linken noch mit den rechten Rändern der Politik zusammenarbeiten wolle. „Das Ganze treibt man so weit, dass man AfD und die Linke auf eine Ebene stellt und beide gleichermaßen zu Feinden der Demokratie deklariert.“ Darin sehen die Linken eine Verharmlosung des Rechtsradikalismus und seiner Gefahren. „Uns ist klar: Mit der Union und FDP verbindet uns Linke nur sehr wenig. Koalitionen sind wohl undenkbar“, heißt es in der Mitteilung. Davon aber lebe unsere Demokratie: „Ideen und Argumente stehen im Wettbewerb.“ Sein Appell: „Lasst uns Demokrat*innen wieder streiten, über Ideen und Vorstellungen, wie wir unsere Gesellschaft gestalten!“