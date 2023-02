Linke fordert: Unterführung zum Herner Bahnhof aufwerten

Die Linke-Fraktion in der Bezirksvertretung Herne-Mitte möchte die Unterführung zum Herner Bahnhof aufwerten lassen.

Die Unterführung, die Passanten passieren müssen, wenn sie vom Herner Zentrum zum Bahnhof kommen wollen, ist aus Sicht der Linke-Fraktion in der Bezirksvertretung Herne-Mitte wenig einladend. Deshalb will sie eine Aufwertung auf den Weg bringen.

Die Unterführung am Herner Bahnhof als Eingang zur Einkaufsstraße werfe kein gutes Licht auf die Stadt, so Klaudia Scholz in ihrem Antrag. Der Ort wirke vernachlässigt, schmutzig und nicht sonderlich einladend. Insbesondere hätten dort auch viele Tauben ein Zuhause gefunden, die den Boden durch ihren Kot deutlich verschmutzten. Hinzu kommt aus der Beobachtung der Herner WAZ, dass dort immer wieder Obdachlose ihr Lager aufschlagen. Eine Aufwertung der Unterführung würde die Innenstadt deutlich attraktiver machen.

Deshalb soll die Verwaltung beauftragt werden, sich mit der Deutschen Bahn in Verbindung zu setzen, um die Unterführung optisch aufzuwerten. Dazu soll insbesondere auch eine Lösung gefunden werden, die vorsieht, den Ort häufiger von Schmutz zu befreien und gestalterisch aufzuwerten (zum Beispiel durch Kunstformen Street-Art an Wänden und Böden).

Zur Umsiedlung der Tauben an einen anderen Ort solle ein Taubenhaus errichtet werden, wie es bereits in Gelsenkirchen existiere. Die Verwaltung soll dafür einen passenden Ort suchen. Bei der Umsiedlung sollen lokale Akteure wie Tierschutzverbände und Taubenzüchtervereine einbezogen werden.

