Linke fordert Modellprojekt für Cannabis-Abgabe in Herne

Herne. Die Linke schlägt im Rat eine kontrollierte Abgabe der illegalen Droge Cannabis in Herne vor. Und so stellt die Partei sich das vor.

Recht auf Rausch? Die Linke schlägt für Herne ein Cannabis-Modellprojekt vor. Einen entsprechenden Antrag hat die Fraktion für die Ratssitzung am Dienstag, 1. September, gestellt.

Partei wünscht sich für Herne eine Vorreiterrolle

Die Stadt soll sich dafür einsetzen, so heißt es darin, dass ein „wissenschaftliches Forschungsprojekt zu einer kontrollierten Abgabe von Cannabis ermöglicht wird“. Dieses solle unter medizinischen, gesundheitlichen und sozialen Aspekten durchgeführt werden. Dafür müssten aber zunächst die gesetzlichen Rahmenbedingungen durch Bundesregierung und Bundestag geschaffen werden. Eine solche Forderung wurde bereits vor zwei Jahren laut.

Die gesellschaftliche Stimmung bewege sich immer stärker in Richtung Cannabis-Legalisierung, so die Herner Linke in ihrem Antrag. Studien zeigten, dass dies nicht zur Steigerung des Konsums führen würde. Herne könnte mit dem Projekt „eine Vorreiterrolle in Sachen zeitgemäßer Drogenpolitik einnehmen“.

