Liebesgeschichte: Tinder, ein Hund und Hochzeitspläne

Herne Chantal (23) und Miguel (27) aus Herne lernen sich bei Tinder kennen. Er beeindruckt sie beim Spazierengehen. Warum es beide ernst meinen.

Da soll noch mal jemand sagen, Tiere machen nicht glücklich. „Ich habe meinen Hund als kleinen Köder benutzt“, sagt Miguel über das erste Date mit Chantal. Der 27-Jährige und die 23-Jährige sind jetzt seit drei Jahren ein Paar. Und wenn‘s weiter so gut laufe, könnten auch irgendwann mal die Hochzeitsglocken läuten.

Auf Tinder kennengelernt, auf Instagram angeschrieben

„Wir haben uns auf Tinder kennengelernt“, sagt Miguel Trautmann. „Sie hat mich dann auf Instagram angeschrieben. Ja, das war ein ganz netter Text“, erklärt der 27-Jährige augenzwinkernd. „Ja, da hab ich dann gedacht. Das Mädchen sieht auch ganz gut aus.“ Der angehende Mechatroniker lud die junge Frau auf eine Runde zum Gassigehen ein. „Das hat direkt gepasst“, erinnert er sich. Mittlerweile wohnen die beiden seit etwa eineinhalb Jahren auch zusammen.

„Ich habe ihn angeschrieben, ich habe die Initiative ergriffen“, sagt Chantal Wower. Die 23-Jährige ist Erzieherin. „Ich habe mich natürlich gefreut, dass er dann auch geantwortet hat.“ Nach dem ersten Treffen mit dem Hund habe man noch gemeinsam einen Film angeschaut. Ein paar Treffen weiter war aus beiden ein Paar geworden.

Wie sind die Pläne für die gemeinsame Zukunft?

Und wie sieht jetzt die gemeinsame Zukunft aus? „Ich möchte auf jeden Fall gerne heiraten“, sagt Chantal. „Ich weiß, dass er auch heiraten möchte.“ Sie habe aber gerade erst im Juni ihre Ausbildung abgeschlossen. Und Miguel sei bald erst fertig. Dann wolle man erst einmal gemeinsam verreisen. „Alles mit der Zeit“, sagt die 23-Jährige. Und Miguel nickt. „Ich sehe das genauso.“ Beide beteuern, dass sie nichts überstürzen wollen, so klar die gemeinsamen Pläne und Vorstellungen auh seien.

Das Fest der Liebe steht vor der Tür. Heiligabend will zunächst jeder mit seiner eigenen Familie verbringen. Später gibt‘s noch gegenseitig Bescherung untereinander. Das Geschenk sei schon besorgt, beteuert Miguel. „Liegt sogar schon zuhause, aber sie weiß zum Glück nicht wo.“ Auch Chantal hat schon ein Geschenk. Er wisse sogar, wo es liegt. „Aber er geht zum Glück nicht hin.“ Für die Feiertage steht ein straffes Programm an. Am ersten und zweiten Feiertag gehe es dann wechselseitig zum Essen mit den beiden Familien.

