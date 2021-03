Licht aus: Stadt Herne beteiligt sich an der „Earth Hour“

Herne. Um ein Zeichen für Klimaschutz zu setzen, beteiligt sich Herne wieder an der „Earth Hour“. Ende März gehen für eine Stunde die Lichter aus.

Jedes Jahr schalten während der „Earth Hour“ weltweit Menschen, Städte und Unternehmen für eine Stunde das Licht aus. Wie die Stadt mitteilt, beteiligt sich auch Herne in diesem Jahr wieder an der Aktion für den Klimaschutz. Am Samstag, 27. März, um 20:30 Uhr gehen für eine Stunde die Effektbeleuchtungen von den Rathäusern in Herne und Wanne-Eickel, dem Technischen Rathaus, dem Schloss Strünkede, der Akademie Mont-Cenis und dem LWL Museum aus – um ein Zeichen für den Umwelt- und Klimaschutz zu setzen.

Stadtrat Karlheinz Friedrichs, zuständiger Dezernent für Klimaschutz, fordert die Hernerinnen und Herner auf, sich ebenfalls zu beteiligen: „Die ‚Earth Hour‘ zeigt, wie Menschen gemeinsam auf der ganzen Welt für den Erhalt des Planeten kämpfen. Jede und Jeder kann sich mit dem symbolischen Lichtausschalten in den eigenen vier Wänden beteiligen.“ Ob „Dinner in the Dark“, Versteckenspielen mit den Kindern oder Malen mit Leuchtfarben: Die Umweltschutzorganisation WWF lädt alle ein, bei der „Earth Hour“ digital mitzumachen und unter dem Hashtag #LichtAus und #EarthHour davon zu erzählen.

Die „Earth Hour“ des WWF findet in diesem Jahr bereits zum 15. Mal statt. Weltweit nehmen mehr als 7.000 Städte teil, allein in Deutschland waren es 367 im vergangenen Jahr.