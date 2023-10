Liam C. (15) aus Herne vermisst: Polizei bittet um Hinweise

Herne. Der 15-jährige Liam C. aus Herne wird vermisst. Zuletzt wurde er in Herne im Bereich der Bahnhofstraße gesehen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Seit Montag, 9. Oktober, wird der 15-jährige Liam C. aus Herne vermisst. Letztmalig wurde er laut Polizei am frühen Morgen des 9. Oktober gegen 3.30 Uhr im Bereich der Bahnhofstraße in Herne gesehen. Bisherige Suchmaßnahmen führten noch nicht zum Auffinden des Vermissten, so die Polizei.

Wo ist Liam C. aus Herne? Foto: Polizei

Liam C. ist ca. 1,70 - 1,75 Meter groß, schlank und hat kurze dunkelblonde Haare. Hinweise auf den Aufenthaltsort von Liam nimmt das Kriminalkommissariat 12 unter der Rufnummer 0234 909-4120 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

