Bei schönem Wetter dürfte „Lecker in Eickel“ wieder ein paar hundert Menschen anlocken.

Veranstaltung Lecker in Eickel verabschiedet sich in die Sommerpause

Die Veranstaltungsreihe „Lecker in Eickel“ verabschiedet sich in die Sommerpause. Der Veranstalter hält am bewährten Konzept fest.

Die Veranstaltungsreihe „Lecker in Eickel“ verabschiedet sich am kommenden Freitag, 23. Juni, in die Sommerpause.

Das heißt: Die Besucher können von 18 bis 22 Uhr nicht nur entspannt ins Wochenende gleiten, sondern gleich in die Sommerferien. Veranstalter Peter Meinken hält am bewährten Konzept fest. Selbstverständlich gibt es Speisen und Getränke, doch die Auswahl sei mit Bedacht gewählt, denn nach wie vor gelte die Devise, dass die Veranstaltung den zahlreichen umliegenden Gastronomien keine Konkurrenz machen soll. Bei den Getränken setzt Meinken ganz klassisch auf Fassbier, zusätzlich seien verschiedene Gin-Anbieter vertreten. Auf vielfachen Wunsch wird es nur Hintergrundmusik geben.

+++ Nachrichten aus Herne – Lesen Sie auch: +++

Vandalismus an Gymnasium: Polizei schnappt Verdächtige

Freibad in Herne plant Gratis-Sonnencreme für Besucher

Müll und Vandalismus: Bußgelder könnten deutlich steigen

Für Meinken sind die Sommerferien schon die Aufwärmphase für die Cranger Kirmes, bei der er auch stattlich vertreten ist. Für „Lecker in Eickel“ stehen in diesem Jahr noch folgende Termine an: 18. August und 8. September.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne / Wanne-Eickel