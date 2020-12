Die Sitze in dem Kleinbus mit Kennzeichen aus Herne standen lose im Fahrzeug. Ein Sitz war mit einem Stromkabel an die Laderampe geknotet.

Blaulicht Lebensgefährlich: Polizei legt Kleinbus aus Herne still

Lüdenscheid/Herne. Der Polizei ist ein Kleinbus aus Herne mit vielen Mängeln ins Netz gegangen. Die Polizeibeamten trauten bei der Kontrolle ihren Augen nicht.

Polizeibeamte haben in Lüdenscheid einen Kleinbus aus Herne gestoppt, der mit losen Sitzbänken unterwegs war. Das Fahrzeug wurde stillgelegt, den Fahrer erwartet ein hohes Bußgeld.

Wie die Polizei mitteilt, fiel das mit fünf Personen besetzte Fahrzeug den Beamten ins Auge, weil es eine ganz frische Hauptuntersuchungsplakette auf dem HER-Kennzeichen hatte, ein Teil der Beleuchtung aber trotzdem nicht funktionierte. Deshalb habe sich ein genauerer Blick unter und vor allem in den Kleinbus gelohnt, so ein Polizeisprecher.

Und siehe da: Beide Sitzbänke hinten standen lediglich lose auf der Ladefläche, heißt es. Eine davon fiel bei der Kontrolle gleich um. Die andere war mit einem Stromkabel an eine Auffahrrampe geknotet. „Sicherheit für die Fahrgäste? Fehlanzeige“, so der Polizeisprecher. Und: „Nicht auszudenken, was bei einer Vollbremsung passiert wäre.“ Das Ganze sei „lebensgefährlich“ gewesen.

Prüfer der Hauptuntersuchung muss sich verantworten

„Weiteres Highlight“: die Schiebetür des Kleinbusses ließ sich nur mit einem Draht geschlossen halten. Damit nicht genug: Ein Sachverständiger stellte weitere schwerwiegende Mängel fest, die zur sofortigen Stilllegung führten. Den verantwortungslosen Fahrer und auch den Halter erwarten ein hohes Bußgeld und ein Punkt in Flensburg. Ebenfalls wird sich der Prüfer der frischen Hauptuntersuchung verantworten müssen, heißt es abschließend.

