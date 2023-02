Lebensbedrohlich, aber luxuriös: Schöner Wohnen in Herne

Herne. Was haben defekte Heizungen, kaputte Aufzüge und feuchte Wände mit Luxus zu tun? Diese und andere Fragen wirft eine Werbung in Herne auf.

Eines muss man dem Vermieter der Hochhäuser an der Emscherstraße in Wanne lassen: Den Humor hat er nicht verloren. Davon zeugt ein an der Hammerschmidtstraße in Sichtweite zu dem Hochhausblock aufgestelltes Schild, mit dem unter dem Motto „Luxus bezahlbar“ offenbar neue Mieterinnen und Mieter für die heruntergekommene Anlage an der A 42 gewonnen werden sollen.

+++ Zum Thema: Lebensbedrohliche Zustände: Herner Mietwohnungen geräumt +++

Möglicherweise wird in Düsseldorf - Sitz des Vermieters Belvona - aber auch nur das Wort „Luxus“ ganz anders definiert als im Ruhrgebiet. Vielleicht zählen in der Landeshauptstadt ausgefallene Heizungsanlagen und defekte Aufzüge tatsächlich zu den Annehmlichkeiten, die man dem Begriff „Luxus“ dort für gewöhnlich zuordnet.

Und auf die Frage, wie die jüngst von der Stadt in einem Haus an der Emscherstraße festgestellten „lebensbedrohlichen Zustände“ zur Botschaft dieser Werbung passen, wird Belvona sicherlich auch noch eine Antwort einfallen. loc

Nachrichten aus Herne – Lesen Sie auch:

Wichtige Herner Straße wird zur sechs Monate zur Baustelle

Masken-Streit eskaliert: Rentner (67) schlägt Zugbegleiterin

Umstrittener Baum in Herne: Unbekannter greift zur Säge

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne / Wanne-Eickel