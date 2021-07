Layment & Konsorten auf der Flottmann-Open-Air-Bühne

Herne. Einmal im Jahr schalten Layment den Strom aus. Am Samstag ist es wieder soweit: Die Herner Heavy-Metal-Band spielt Open Air bei Flottmann.

Als die Herner Musiker von Layment vor weit über zehn Jahren auf die Idee kamen, ihre Heavy-Metal-Kompositionen und diverse Folk- und Rock-Klassiker in einem akustischen Gewand zu präsentieren, hatten sie nicht gedacht, dass daraus einmal eine alljährliche Wintertradition werden könnte. Gestartet in der ehemaligen Herner Kultkneipe „Sonne“, hat die Veranstaltung nun seit vielen Jahren in den Flottmann-Hallen ein neues Zuhause gefunden. Dieses Jahr findet sie am Samstag,17. Juli, um 19.30 Uhr auf der OpenAir-Bühne hinter den Flottmann-Hallen, Straße des Bohrhammers 5, statt.

Die Band aus dem Herner Süden, bestehend aus den drei Schmidt-Brüdern Marosh, Julian und Tobias an Gesang, Bass und Gitarre, Benjamin Burschei an der Gitarre, Kristian Krajewski an der Orgel und Julian Weikl am Schlagzeug wird wie immer verstärkt durch Gastmusiker aus Rock, Folk, Klassik und Heavy Metal. Neben der „normalen“ Akustik-Instrumentierung dürfen inzwischen auch die eine oder andere Blues-Gitarre, sowie diverse ausgefallenere Instrumente bei der Show nicht fehlen.

Korry Shadwell als Special Guest

Als Special Guest hat Layment mit Korry Shadwell eine hoch authentische Hard’n’Heavy-Stimme eingeladen. Die Grenzen zwischen melodischem Hardrock und Heavy Metal sind bei der Musik von Korry Shadwell sehr fließend. Zu erwarten ist laut Veranstalter „eine geballte Ladung Energie mit dem ausnahmslos rockigen Gesang einer besonderen Frontfrau“.

Der Eintritt kostet 15 Euro inklusive Gebühren, Abendkasse 20 Euro. Karten online erhältlich über www.proticket.de und bei Stadtmarketing Herne. Dauer ca. 100 Minuten ohne Pause.

Täglich wissen, was in Herne und Wanne-Eickel passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Herne/Wanne-Eickel-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne / Wanne-Eickel