Lauter blaue Wunder in der Herner Hülsmann-Brauerei

Sarsaparille ist ein Kraut, das weltweit verbreitet ist. Die Stechwinden dienten im europäischen Mittelalter unter anderen der Behandlung von Syphilis. Doch auch kleine blaue Kerle haben die Sarsaparille zu ihrem Hauptnahrungsmittel erkoren: die Schlümpfe. Die Hülsmann-Brauerei stand Samstag ganz im Zeichen der Sarsaparille oder besser der Schlümpfe.

Die Herner Künstlerin Rebecca Schüer hat sich der Welt der Schlümpfe angenommen. In ihrer Diplomarbeit hat die Grafikdesignerin die Geschichte und das Leben der von dem belgischen Zeichner Peyo erfundenen kleinen Wesen dokumentiert. In fünf Kapiteln breitet sich das Schlumpf-Universum vor den zahlreichen Gästen aus. Da geht es um die geografische Lage des Schlumpfdorfes im verwunschenen Land, die Struktur deren Gesellschaft oder auch die Architektur der pilsartigen Schlumpfhäuser.

Michael Völkel alias Spielmann Michel an der Gitarre. Foto: Klaus Pollkläsener / FUNKE Foto Services

Rebecca Schüer hat dafür Bilder zwischen Illustrationen und freien Interpretationen gefunden. Da wird collagiert, fotomontiert und gezeichnet. In ihren Texten hat sie das Schlupfuniversum fast wissenschaftlich analysiert. Sie bewegen sich in freien Anordnungen zwischen den Bildern, teils mit ganz eigener Typographie.

Rammsteins „Böse“ als folkartige Ballade

Unterbrochen wird die Präsentation durch die Musik von Michael Völkel, der sich selbst an der Gitarre begleitet. Als Spielmann Michel lädt er zu einer ganz eigenen Interpretation des Themas ein. Er nimmt einzelne Begriffe auf, um zu ihnen die passenden Lieder zu finden. Da gibt es folkartige Balladen über den Wald bis zu Rammsteins rockigem „Böse“.

Denn das Böse spielt natürlich auch eine wichtige Rolle in der sonst so harmonischen Welt der Schlümpfe. Wir erfahren etwas über die ruchlose Erschaffung des Schlumpfinchens, des einzigen weiblichen Wesens im verwunschenen Land durch den Zauberer Gargamel. Und auch seine immer wiederkehrenden Versuche, einen Schlumpf für seine Experimente zu fangen. Getragen wird der Abend durch die dramatische Stimme von Volker Eichener. Sie hebt sich deutlich von der stets freundlich wirkenden Stimme von Jessica Lüning ab. Beide geben den Texten ihren ganz besonderen Klang. Mal wechseln sich die einzelnen Abschnitte ab, mal werden sie in Dialogform vorgetragen. Nach gut eineinhalb Stunden werden die Besucher wieder in ihre eigene Welt entlassen. Oder taucht da noch ein flüchtiger blauer Schatten zwischen den ehemaligen Braukesseln auf?