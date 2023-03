Laubenbrand: Herner Feuerwehr rettet Hühner vor den Flammen

Alarm in Herne-Mitte: In einer Laube brach am Sonntagnachmittag ein Brand aus.

Herne. Alarm in Herne-Mitte: In einer Laube war ein Feuer ausgebrochen. Vor der Brandbekämpfung mussten Hühner gerettet werden. So verlief der Einsatz.

In einer Gartenlaube ist am Sonntagnachmittag am Grenzweg in Herne-Mitte ein Brand ausgebrochen.

Bereits auf der Anfahrt war die Rauchentwicklung sichtbar, berichtet die Leitstelle der Feuerwehr. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte gegen 15.23 Uhr stand die Gartenlaube aus bisher nicht bekannten Gründen bereits in Brand. Aus der Laube konnten zunächst mehrere Hühner gerettet werden.

Die anschließende Brandbekämpfung gestaltete sich aufgrund von gelagerten Gasflaschen, der Bauart des Gebäudes sowie der Zugänglichkeit als langwierig, so die Feuerwehr weiter. Erst nach knapp zwei Stunden konnten die 30 eingesetzten Feuerwehrleute der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr die letzten Glutnester löschen.

