Landtagskandidatur: Herner Grüne votieren für Fabian May

Herne. Die Herner Grünen haben sich knapp elf Monate vor der Landtagswahl für Fabian May (26) als Kandidaten ausgesprochen. So fiel sein Ergebnis aus.

Während die heiße Phase des Wahlkampfs zur Bundestagswahl am 26. September nicht mal begonnen hat, haben die Herner Grünen bereits eine „Vorentscheidung“ für die Landtagswahl am 15. Mai 2022 getroffen. Der Kreisverband habe sich am Freitagabend für eine Kandidatur von Fabian May ausgesprochen, teilt die Partei mit.

Schwerpunkte: Bildung, Digitales, Jugendpolitik

Der 26-jährige Stadtverordnete erhielt in einer digitalen Abstimmung 79 Prozent der Stimmen, was die Grünen als „starkes Votum“ bezeichneten. Zum Vergleich: Raoul Roßbach ist vor den Landtagswahlen 2012 und 2017 von den Herner Grünen-Mitgliedern jeweils einstimmig nominiert worden.

„Mit Fabian May haben wir einen äußerst kompetenten Kandidaten gefunden, der in Herne und darüber hinaus sehr gut vernetzt ist“, erklärt Stefan Kuczera, Co-Vorsitzender der Grünen. May, Lehrer und schulpolitische Sprecher der Grünen-Ratsfraktion, werde mit einem bildungs-, digital und jugendpolitischem Profil antreten, heißt es. loc

Täglich wissen, was in Herne und Wanne-Eickel passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Herne/Wanne-Eickel-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne / Wanne-Eickel