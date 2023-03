Herne: Neues Geschäft in Wanner Innenstadt eröffnet

Herne. Im Rahmen der Landesinitiative „Zukunft Innenstadt“ ist in Wanne-Mitte ein neues Geschäft eröffnet worden. Das stieß auf viel Interesse.

Im Rahmen der Landesinitiative „Zukunft Innenstadt“ ist ein weiteres Ladenlokal vermietet worden - diesmal an der Hauptstraße in Wanne-Mitte.

Das Brockenhaus ist mit einem dritten Standort ins Erdgeschoss des ehemaligen Karstadthauses eingezogen und hat schon am Eröffnungstag zahlreiche Interessenten und Käufer angezogen. „Bereits zwei Stunden nach der Eröffnung hatten wir mehr als 30 Prozent der ausgestellten Möbel und Dekoartikel verkauft oder reserviert“, verkündete Frank Köhler, der Geschäftsführer der Gesellschaft freie Sozialarbeit (GfS), beim Besuch von Hernes Wirtschaftsförderungs-Chef Dirk Drenk anlässlich der offiziellen Schlüsselübergabe.

+++ Nachrichten aus Herne – Lesen Sie auch: +++

Die GfS ist ein gemeinnütziger Verein, der in Wanne bereits das Second-Hand-Möbelhaus an der Corneliusstraße (Brockenhaus I), das Second-Hand-Kaufhaus in der Fußgängerzone (Brockenhaus II) sowie die Radstation am Hauptbahnhof Wanne-Eickel betreibt. „Die Brockenhäuser und die Radstation verstehen sich als soziale Beschäftigungsinitiativen, die den Teilnehmenden die Möglichkeit bietet, berufliche Fähigkeiten und Fertigkeiten zu erlernen, zu vertiefen und in konkreten Arbeitsprozessen anzuwenden“, erläutert Frank Köhler.

Drei Ladenlokale in der Herner City mit Landesförderung belebt

Neben der beruflichen stehe aber auch die persönliche Entwicklung der dort Beschäftigten im Vordergrund. „Für den Erfolg unserer Arbeit ist die Kooperation mit Arbeitgebern vor Ort in vielerlei Hinsicht wichtig. Die berufliche Wiedereingliederung der von uns betreuten Menschen in den sogenannten ersten Arbeitsmarkt ist ein wichtiger Bestandteil unserer Arbeit.“

Dank der vom Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW geförderten Landesinitiative „Zukunft Innenstadt“ kann die GfS das sonst leerstehende Ladenlokal zu einem stark reduzierten Mietpreis noch bis Ende 2023 nutzen. Im Rahmen dieser Initiative, die im Zuge der Corona-Pandemie mit ihren Lockdowns von der Landesregierung aufgelegt worden ist, sind in Herne-Mitte drei Ladenlokale mit Leben gefüllt worden: die Gastronomie „Spiral“, das Modegeschäft „Modellage“ sowie die Weiterbildungseinrichtung „Sagittarius Akademie“.

Um das Kaufhaus Brockenhaus III und die nun zwei Möbelhäuser mit ausreichend Ware zu versorgen, werden gebrauchte Möbel, Elektroartikel, Bekleidung und sonstiger Hausrat in Herne und der näheren Umgebung abgeholt, gegebenenfalls aufgearbeitet und an einkommensschwache Bürgerinnen und Bürger wieder verkauft. Auf Wunsch und gegen eine geringe Gebühr werden die gekauften Möbel auch direkt nach Hause geliefert. Weitere Informationen zur Arbeit der GFS: www.gfs-ev.de

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne / Wanne-Eickel