Ladendiebstahl in Herner Drogerie: Polizei fahndet mit Fotos

Herne. Zwei Männer sollen in einem Herner Drogeriemarkt im großen Stil Produkte gestohlen haben. Die Polizei fahndet mit Fotos und bittet um Hinweise.

Bereits im November 2021 sollen zwei tatverdächtige Männer in einem Wanner Drogeriemarkt Ladendiebstahl begangen haben. Mit einem richterlichen Beschluss veröffentlicht die Polizei nun Überwachungsaufnahmen der beiden Männer und bittet um Zeugenhinweise.

Blaulicht-News aus Herne – lesen Sie auch:

Zwei Tatverdächtige sollen gemeinsam in einer Wanner Rossmann-Filiale Rasierklingen und Parfüm entwendet haben. Foto: Polizei

Den Tatverdächtigen wird vorgeworfen, am 24. November 2021, gegen 13.25 Uhr in einem Drogeriemarkt an der Straße „Am Stöckmannshof“ eine größere Anzahl an Rasierklingen und Parfümflaschen entwendet zu haben. Dem Ladendetektiv seien im Nachhinein vier leere Produkthaken bei den Rasierklingen aufgefallen. Videoaufzeichnungen zeigten, dass die beiden abgebildeten Tatverdächtigen gemeinschaftlich Rasierklingen und einige Flaschen Parfüm entwendet haben.

Das Bochumer Kriminalkommissariat 35 bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 0234 909 8505 oder -4441 (Kriminalwache) zu melden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne / Wanne-Eickel