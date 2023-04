Ein Herner setzte sein Auto in einem Dorf in Niedersachsen in den Graben. Zeugen sprachen von einer beeindruckenden Geschwindigkeit (Symbolfoto).

Blutprobe Kurioser Unfall: Herner fährt in Niedersachsen in Graben

Herne. Ein Autofahrer aus Herne raste in Niedersachsen in einen Graben. Der 35-Jährige war in der Einsamkeit weit abseits der Straße unterwegs.

Ein 35-jähriger Herner ist in einem niedersächsischen Dorf mit seinem Auto verunglückt. Er stürzte in einen Graben. Laut Polizei verlor der Herner auf einem Feldweg an einem Waldgebiet beim Ort Wiensen nahe Northeim vermutlich wegen einer Bodenwelle die Kontrolle über sein Auto. Zeugen gaben an, dass der Autofahrer vor dem Unfall mit deutlich überhöhte Geschwindigkeit von ungefähr 100 Stundenkilometern unterwegs gewesen sein soll. Nach Polizeiangaben ist auf diesem Weg eigentlich Schrittgeschwindigkeit angebracht.

Obwohl der 35-Jährige feststellen musste, dass sein Auto beschädigt war und Fahrzeugteile auf dem Weg lagen, habe er seine Fahrt fortgesetzt. Er sei nur kurze Zeit später wieder zum Stillstand gekommen. Die Polizei stoppte ihn. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Dem Herner wurde eine Blutprobe entnommen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 3000 Euro. Die Ermittlungen dauern an.

